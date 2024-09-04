Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Частные инвесторы подали второй иск к новым владельцам «Яндекса»

Ведомости

Группа инвесторов подала иск к Nebius Group (бывшая голландская Yandex N.V.) и управляющей компании «Солид Менеджмент» (доверительный управляющий ЗПИФ «Консорциум.Первый»), сообщает РБК со ссылкой на адвоката истцов.

Иск подан в Арбитражный суд Калининградской области. 15 инвесторов требуют признать недействительной сделку по отчуждению акций МКПАО «Яндекс», которое нидерландская Yandex N.V. сделала в пользу ЗПИФ «Консорциум.Первый». В качестве третьего лица указана МКПАО «Яндекс».

Истцы указывают, что Yandex N.V. и «Консорциум.Первый» намеренно не объявляли о сделке, а когда о ней стало известно, компании искажали соответствующую информацию. По мнению истцов, из-за этого были созданы дискриминационные условия по обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс» и причинен значительный материальный ущерб миноритарным акционерам Yandex N.V. В иске утверждается, что «Консорциум.Первый» получил от этого необоснованную выгоду.

13 мая этого года «Солид менеджмент» предложил миноритариям Yandex N.V. выкупить у них обыкновенные акции класса А по 1251,8 руб. за бумагу или обменять их на акции российского МКПАО «Яндекс» в соотношении 1 к 1. Поучаствовать в процессе могли только акционеры Yandex N.V., которые купили бумаги на Московской бирже и «СПБ бирже» либо успели зачислить их на счета в российских депозитариях до 30 ноября 2023 г. Расчеты по обмену завершились 9 июля.

В результате совершения на Мосбирже 680 700 встречных сделок инвесторы обменяли 42,4 млн акций на общую сумму 180,3 млрд руб. На «СПБ бирже» было обменяно 1,42 млн бумаг, или порядка 99% от общего количества приобретенных через эту площадку акций Yandex N.V.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных