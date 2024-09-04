Частные инвесторы подали второй иск к новым владельцам «Яндекса»
Истцы указывают, что Yandex N.V. и «Консорциум.Первый» намеренно не объявляли о сделке, а когда о ней стало известно, компании искажали соответствующую информацию. По мнению истцов, из-за этого были созданы дискриминационные условия по обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс» и причинен значительный материальный ущерб миноритарным акционерам Yandex N.V. В иске утверждается, что «Консорциум.Первый» получил от этого необоснованную выгоду.
13 мая этого года «Солид менеджмент» предложил миноритариям Yandex N.V. выкупить у них обыкновенные акции класса А по 1251,8 руб. за бумагу или обменять их на акции российского МКПАО «Яндекс» в соотношении 1 к 1. Поучаствовать в процессе могли только акционеры Yandex N.V., которые купили бумаги на Московской бирже и «СПБ бирже» либо успели зачислить их на счета в российских депозитариях до 30 ноября 2023 г. Расчеты по обмену завершились 9 июля.
В результате совершения на Мосбирже 680 700 встречных сделок инвесторы обменяли 42,4 млн акций на общую сумму 180,3 млрд руб. На «СПБ бирже» было обменяно 1,42 млн бумаг, или порядка 99% от общего количества приобретенных через эту площадку акций Yandex N.V.