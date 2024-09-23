Песков: ситуация вокруг Wildberries не является темой для комментариев Кремля
Ситуация вокруг маркетплейса Wildberries не является темой для комментариев Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Упомянутые вами события сейчас расследуются следственными органами, этим занимаются правоохранительные органы. А сам процесс слияния компаний, опять же, это не входит в нашу компетенцию», – уточнил Песков.
18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries. Двое охранников погибли при стрельбе в офисе, расположенном в бизнес-центре «Романов двор». Основатель маркетплейса Татьяна Ким (Бакальчук) обвинила в произошедшем сооснователя площадки, своего супруга Владислава Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной. В свою очередь Бакальчук утверждает, что пришел в офис на встречу, о которой стороны договорились заранее. В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что встреч с ним и его представителями запланировано не было.
21 сентября Мещанский суд Москвы назначил административные наказания 13 фигурантам дела о нападении на офис Wildberries, отправив их под арест на 15 суток. 20 сентября Басманный суд Москвы до 18 ноября арестовал 30 фигурантов дела о перестрелке у офиса маркетплейса.
В июне Wildberries объявила об объединении с ГК Russ с целью создания цифровой торговой платформы. В июле они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». После этого Бакальчук заявил о якобы неправомерном переводе активов маркетплейса «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Ким (Бакальчук) пояснила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, супруг из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений. В конце июля Ким (Бакальчук) подала иск о расторжении брака.