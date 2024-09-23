Песков: ситуация вокруг Wildberries не является темой для комментариев Кремля

18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries. Двое охранников погибли при стрельбе в офисе, расположенном в бизнес-центре «Романов двор». Основатель маркетплейса Татьяна Ким (Бакальчук) обвинила в произошедшем сооснователя площадки, своего супруга Владислава Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной. В свою очередь Бакальчук утверждает, что пришел в офис на встречу, о которой стороны договорились заранее. В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что встреч с ним и его представителями запланировано не было.