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Песков: ситуация вокруг Wildberries не является темой для комментариев Кремля

Ведомости

Ситуация вокруг маркетплейса Wildberries не является темой для комментариев Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Упомянутые вами события сейчас расследуются следственными органами, этим занимаются правоохранительные органы. А сам процесс слияния компаний, опять же, это не входит в нашу компетенцию», – уточнил Песков.

18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries. Двое охранников погибли при стрельбе в офисе, расположенном в бизнес-центре «Романов двор». Основатель маркетплейса Татьяна Ким (Бакальчук) обвинила в произошедшем сооснователя площадки, своего супруга Владислава Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной. В свою очередь Бакальчук утверждает, что пришел в офис на встречу, о которой стороны договорились заранее. В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что встреч с ним и его представителями запланировано не было.

21 сентября Мещанский суд Москвы назначил административные наказания 13 фигурантам дела о нападении на офис Wildberries, отправив их под арест на 15 суток. 20 сентября Басманный суд Москвы до 18 ноября арестовал 30 фигурантов дела о перестрелке у офиса маркетплейса.

В июне Wildberries объявила об объединении с ГК Russ с целью создания цифровой торговой платформы. В июле они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». После этого Бакальчук заявил о якобы неправомерном переводе активов маркетплейса «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Ким (Бакальчук) пояснила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, супруг из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений. В конце июля Ким (Бакальчук) подала иск о расторжении брака.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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