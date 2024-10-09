Новак: власти не ожидают проблем с предложением зимнего дизеля
Проблем с предложением зимнего дизеля в России не ожидается, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Министерство энергетики докладывало вчера на штабе, что объемов достаточно и неудовлетворенного спроса нет. Если есть минимальный, то это некритично. Баланс спроса и предложения есть. Проблем с дизельным топливом зимним нет», – сказал он (цитата по ТАСС).
В августе правительство продлило временный запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2024 г. Правительство объяснило решение продлить запрет необходимостью обеспечить стабильность на топливном рынке в период сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.
За возвращение к запрету экспорта бензина выступала ФАС России. В ведомстве объяснили, что ограничение позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который связан с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. В Минэнерго предложили продлить запрет на сентябрь и октябрь.
Запрет на экспорт дизеля при этом не вводился. Новак в июле заявлял, что правительство России не планирует вводить запрет на экспорт дизельного топлива из страны.