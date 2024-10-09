Новак: власти не ожидают проблем с предложением зимнего дизеля

«Министерство энергетики докладывало вчера на штабе, что объемов достаточно и неудовлетворенного спроса нет. Если есть минимальный, то это некритично. Баланс спроса и предложения есть. Проблем с дизельным топливом зимним нет», – сказал он (цитата по ТАСС).