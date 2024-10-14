«Коммерсантъ»: РЖД может повысить тарифы на порожний пробег полувагонов на 10%
Увеличение тарифов призвано стимулировать владельцев полувагонов к предоставлению их под погрузку контейнеров на Дальнем Востоке. Соответствующие предложения должны подготовить Минтранс и РЖД и направить их в ФАС.
В РЖД цифры комментировать не стали. Там отметили, что «большое количество полувагонов», освобождающихся после выгрузки угля в портах и пригодных для погрузки контейнеров, возвращаются потом пустыми в центральную часть России. В аппарате Савельева подтвердили, что вопрос о возможном повышении тарифа рассматривается.
При этом в Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) предупредили о негативных последствиях такой инициативы, которые могут в том числе «коснуться социально значимых сфер страны». Там пояснили, что уменьшение порожнего пробега вагона и платежей за него является ключевой задачей управления издержками любого владельца вагона или оператора. В СОЖТ считают, что стимулировать это дополнительно нет необходимости.
В сентябре вывоз контейнеров в полувагонах достиг рекордных 1579 TEU (20-футовый эквивалент) в сутки, сообщало РЖД. Это в 2,1 раза больше относительно того же месяца 2023 г. По оценке РЖД, в октябре число контейнерных поездов, состоящих из полувагонов, может вырасти с 12 до 15.