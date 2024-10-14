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«Коммерсантъ»: РЖД может повысить тарифы на порожний пробег полувагонов на 10%

Ведомости

В 2025 г. ОАО «РЖД» может повысить тарифы на порожний пробег полувагонов на 10% и далее на 5% в 2026-2030 гг. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Виталия Савельева 20 сентября.

Увеличение тарифов призвано стимулировать владельцев полувагонов к предоставлению их под погрузку контейнеров на Дальнем Востоке. Соответствующие предложения должны подготовить Минтранс и РЖД и направить их в ФАС.

В РЖД цифры комментировать не стали. Там отметили, что «большое количество полувагонов», освобождающихся после выгрузки угля в портах и пригодных для погрузки контейнеров, возвращаются потом пустыми в центральную часть России. В аппарате Савельева подтвердили, что вопрос о возможном повышении тарифа рассматривается.

При этом в Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) предупредили о негативных последствиях такой инициативы, которые могут в том числе «коснуться социально значимых сфер страны». Там пояснили, что уменьшение порожнего пробега вагона и платежей за него является ключевой задачей управления издержками любого владельца вагона или оператора. В СОЖТ считают, что стимулировать это дополнительно нет необходимости.

В сентябре вывоз контейнеров в полувагонах достиг рекордных 1579 TEU (20-футовый эквивалент) в сутки, сообщало РЖД. Это в 2,1 раза больше относительно того же месяца 2023 г. По оценке РЖД, в октябре число контейнерных поездов, состоящих из полувагонов, может вырасти с 12 до 15.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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