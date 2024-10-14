«Коммерсантъ»: РЖД может повысить тарифы на порожний пробег полувагонов на 10%

При этом в Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) предупредили о негативных последствиях такой инициативы, которые могут в том числе «коснуться социально значимых сфер страны». Там пояснили, что уменьшение порожнего пробега вагона и платежей за него является ключевой задачей управления издержками любого владельца вагона или оператора. В СОЖТ считают, что стимулировать это дополнительно нет необходимости.