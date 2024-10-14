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Китай существенно нарастил импорт природного газа в августе

Ведомости

Потребители в Китае резко нарастили импорт природного газа по итогам августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Региональный рыночный индекс в августе неоднократно превышал отметку в $500 за 1000 кубометров. Положительная динамика, как отмечает агентство, обусловлена ростом поставок на китайский рынок.

На протяжении августа Китай увеличил общий импорт природного газа по отношению к сентябрю 2023 г. на 18%, или с 13,192 млрд куб. м до 15,593 млрд куб. м. Как следует из статистики, больше было только в ноябре 2023 г. с результатом в 16,5 млрд куб. м.

11 октября зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов рассказал, что по итогам 2024 г. компания перевыполнит изначально намеченный план по поставкам газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» более чем на 1 млрд куб. м. В июле этого года вице-премьер Александр Новак говорил, что поставки российского газа по газопроводу «Сила Сибири» в 2024 г., согласно контрактным обязательствам «Газпрома», составят 30 млрд куб. м. Таким образом, компания поставит в КНР на 3% больше, чем зафиксировано в контракте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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