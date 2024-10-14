Китай существенно нарастил импорт природного газа в августе

11 октября зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов рассказал, что по итогам 2024 г. компания перевыполнит изначально намеченный план по поставкам газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» более чем на 1 млрд куб. м. В июле этого года вице-премьер Александр Новак говорил, что поставки российского газа по газопроводу «Сила Сибири» в 2024 г., согласно контрактным обязательствам «Газпрома», составят 30 млрд куб. м. Таким образом, компания поставит в КНР на 3% больше, чем зафиксировано в контракте.