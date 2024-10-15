Правительство увеличило объем квоты на вывоз минеральных удобрений

Правительство продлило квоты на экспорт азотных и сложных минеральных удобрений до конца ноября в апреле этого года. Квоты на вывоз азотных и сложных удобрений были введены с 1 декабря 2021 г. в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие на внутрироссийском рынке.