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Правительство увеличило объем квоты на вывоз минеральных удобрений

Ведомости

Правительство России увеличило действующую экспортную квоту на сложные минеральные удобрения, сообщается на сайте кабинета министров.

Объем квоты на вывоз сложных минеральных удобрений увеличен на 297 100 т – с 7,3 млн т до почти 7,6 млн т, следует из постановления. Распределить объемы увеличенной квоты между участниками внешнеторговой деятельности было поручено Минпромторгу.

По заявлению кабмина, решение позволит производителям экспортировать невостребованные остатки готовой продукции в условиях полного обеспечения потребностей внутреннего рынка. Квоты на минеральные удобрения действуют до 30 ноября 2024 г. Уточняется, что они не распространяются на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

Правительство продлило квоты на экспорт азотных и сложных минеральных удобрений до конца ноября в апреле этого года. Квоты на вывоз азотных и сложных удобрений были введены с 1 декабря 2021 г. в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие на внутрироссийском рынке.

«Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что за семь месяцев 2024 г. производство удобрений выросло на 13% до 16,4 млн т в действующем веществе (традиционно меньше объемов в физическом весе).

В сентябре Минпромторг предложил продлить меру еще на полгода – с 1 декабря 2024 г. до 31 мая 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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