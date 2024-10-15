Правительство увеличило объем квоты на вывоз минеральных удобрений
Правительство России увеличило действующую экспортную квоту на сложные минеральные удобрения, сообщается на сайте кабинета министров.
Объем квоты на вывоз сложных минеральных удобрений увеличен на 297 100 т – с 7,3 млн т до почти 7,6 млн т, следует из постановления. Распределить объемы увеличенной квоты между участниками внешнеторговой деятельности было поручено Минпромторгу.
По заявлению кабмина, решение позволит производителям экспортировать невостребованные остатки готовой продукции в условиях полного обеспечения потребностей внутреннего рынка. Квоты на минеральные удобрения действуют до 30 ноября 2024 г. Уточняется, что они не распространяются на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.
Правительство продлило квоты на экспорт азотных и сложных минеральных удобрений до конца ноября в апреле этого года. Квоты на вывоз азотных и сложных удобрений были введены с 1 декабря 2021 г. в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие на внутрироссийском рынке.
«Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что за семь месяцев 2024 г. производство удобрений выросло на 13% до 16,4 млн т в действующем веществе (традиционно меньше объемов в физическом весе).
В сентябре Минпромторг предложил продлить меру еще на полгода – с 1 декабря 2024 г. до 31 мая 2025 г.