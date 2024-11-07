Профильный комитет Госдумы просит уточнить период НДС в 10% при реализации семян
В Госдуме предлагают принять закон, уточняющий период начала действия применения ставки НДС 10% при реализации семян сельскохозяйственных культур, поскольку производители и поставщики обеспокоены возможным доначислением налога и применением к ним штрафных санкций за прошедший трехлетний период. Это следует из письма депутата нижней палаты и замглавы комитета по аграрным вопросам Юлии Оглоблиной («Единая Россия»), которое она 7 ноября направила замминистра финансов Алексею Сазанову. С текстом письма ознакомились «Ведомости».
8 августа в России был принят федеральный закон № 259-ФЗ, который внес в Налоговый кодекс поправки, разрешающие применять 10%-ую ставку НДС в отношении всех видов обработанных протравителями (протравленных) семян. Изменение касается только налоговых периодов, начиная с 8 августа 2024 г.
«С учетом того, что налогоплательщиками в предыдущие налоговые периоды применялась ставка НДС 10%, производителям и поставщикам семян могут доначислить дополнительные 10% НДС, а также штрафы и пени за прошедший трехлетний период, что приведет к существенному увеличению стоимости семян», – говорится в письме Оглоблиной.
Фракция «Единой России» в Госдуме 31 октября провела совещание по вопросам развития селекции и семеноводства, по итогам которого были подготовлены несколько вариантов решения проблемы, говорится в письме.
Основной из них – принять федеральный закон, который распространит начало действия применения ставки НДС 10% на операции, осуществленные с 1 января 2021 г. Альтернативный вариант – выпустить регулирующее, разъяснительное письмо от имени Минфина, в котором выразить позицию относительно обоснованности применения налогоплательщиками ставки НДС 10% при реализации семян по операциям, осуществленным с 1 января 2021 г. до вступления в силу федерального закона от 8 августа 2024 г. № 259-ФЗ.
Оглоблина просит Сазанова рассмотреть предложенные варианты и выразить свою позицию по этом вопросу.
Осенью 2023 г. участники рынка семян столкнулись с проблемой ретроспективного доначисления НДС, писал «Агроинвестор». Импортеров семян подозревали в уклонении от уплаты налогов, поскольку они платили 10% НДС, хотя, согласно постановлениям Верховного суда и разъяснениям Минфина, должны были платить 20%. В феврале 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на источники также писали, что российским дистрибуторам семян могут доначислить НДС в размере 10% за последние три года – такие опасения они выразили на совещании у действующего тогда замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут (сейчас она глава ведомства).
Опасения у семеноводов возникли из-за разного подхода к определению размера налога, пояснял тогда «Ведомостям» один из участников совещания. По его словам, семена пшеницы, кукурузы, сахарной свеклы, картофеля, овощей открытого грунта включены в перечень продовольственных товаров, при продаже которых применяется льготная ставка по НДС в 10% (вместо 20%). В конце 2019 г. в документ внесли изменения, разрешив применять льготу, только если товар используется в пищевых целях.
В начале октября Минсельхоз предложил расширить перечень сельхозкультур, семена для посева которых облагаются льготным НДС по ставке 10%.