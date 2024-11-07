Профильный комитет Госдумы просит уточнить период НДС в 10% при реализации семян

Осенью 2023 г. участники рынка семян столкнулись с проблемой ретроспективного доначисления НДС, писал «Агроинвестор». Импортеров семян подозревали в уклонении от уплаты налогов, поскольку они платили 10% НДС, хотя, согласно постановлениям Верховного суда и разъяснениям Минфина, должны были платить 20%. В феврале 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на источники также писали, что российским дистрибуторам семян могут доначислить НДС в размере 10% за последние три года – такие опасения они выразили на совещании у действующего тогда замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут (сейчас она глава ведомства).