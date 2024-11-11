«Сургутнефтегаз» и «Новатэк» сами определят объем раскрываемой информации
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Сургутнефтегаз», «Новатэк», «Арктик СПГ – 2» и «Ямал СПГ» могут самостоятельно определять объем раскрываемой информации. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Такое разрешение также получило Центральное конструкторское бюро «Лазурит», расположенное в Нижнем Новгороде. Подписанный указ вступил в силу со дня его официального опубликования.
В феврале «Новатэк» объявил результаты по МСФО за 2023 г. Чистая прибыль компании в этот период составила 469,49 млрд руб. Данных за 2022 г. компания не представила. В сравнении с 2021 г. чистая прибыль увеличилась почти в шесть раз. Общая годовая выручка достигла 1,37 трлн руб. – на 91,13% выше, чем за 2021 г.
Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» за первое полугодие 2024 г. составила 139,9 млрд руб., снизившись на 83% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. За первое полугодие 2023 г. «Сургутнефтегаз» заработал 846,6 млрд руб. чистой прибыли.