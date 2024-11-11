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«Сургутнефтегаз» и «Новатэк» сами определят объем раскрываемой информации

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Сургутнефтегаз», «Новатэк», «Арктик СПГ – 2» и «Ямал СПГ» могут самостоятельно определять объем раскрываемой информации. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Такое разрешение также получило Центральное конструкторское бюро «Лазурит», расположенное в Нижнем Новгороде. Подписанный указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

В феврале «Новатэк» объявил результаты по МСФО за 2023 г. Чистая прибыль компании в этот период составила 469,49 млрд руб. Данных за 2022 г. компания не представила. В сравнении с 2021 г. чистая прибыль увеличилась почти в шесть раз. Общая годовая выручка достигла 1,37 трлн руб. – на 91,13% выше, чем за 2021 г.

Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» за первое полугодие 2024 г. составила 139,9 млрд руб., снизившись на 83% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. За первое полугодие 2023 г. «Сургутнефтегаз» заработал 846,6 млрд руб. чистой прибыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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