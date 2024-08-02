Акции «Сургутнефтегаза» подешевели после отчета по РСБУ
Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» по состоянию на 15:30 мск подешевели до 26,9 руб. за штуку, следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 15:55 мск привилегированные акции упали до 47,65 руб. Падение случилось на фоне выпуска отчета по РСБУ. Чистая прибыль за первое полугодие 2024 г. составила 139,9 млрд руб., снизившись на 83% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. За первое полугодие 2023 г. «Сургутнефтегаз» заработал 846,6 млрд руб. чистой прибыли.
Отдельно за первый квартал текущего года прибыль компании составила 268,55 млрд руб. Во II квартале «Сургутнефтегаз» получил убыток в 128,65 млрд руб.
18 июля стоимость привилегированных акций «Сургутнефтегаза» обрушилась на 27% в ходе торгов на фоне дивидендной отсечки. Максимально котировки снижались до 45,15 руб. Акционеры «Сургутнефтегаза» утвердили выплату дивидендов за 2023 г. 28 июня. Инвесторы получат по 12,29 руб. на «преф» и по 0,85 руб. на «обычку». Дивидендная доходность составит 19,9 и 3,1% соответственно.