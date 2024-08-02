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Акции «Сургутнефтегаза» подешевели после отчета по РСБУ

Ведомости

Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» по состоянию на 15:30 мск подешевели до 26,9 руб. за штуку, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 15:55 мск привилегированные акции упали до 47,65 руб. Падение случилось на фоне выпуска отчета по РСБУ. Чистая прибыль за первое полугодие 2024 г. составила 139,9 млрд руб., снизившись на 83% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. За первое полугодие 2023 г. «Сургутнефтегаз» заработал 846,6 млрд руб. чистой прибыли.

Отдельно за первый квартал текущего года прибыль компании составила 268,55 млрд руб. Во II квартале «Сургутнефтегаз» получил убыток в 128,65 млрд руб.

18 июля стоимость привилегированных акций «Сургутнефтегаза» обрушилась на 27% в ходе торгов на фоне дивидендной отсечки. Максимально котировки снижались до 45,15 руб. Акционеры «Сургутнефтегаза» утвердили выплату дивидендов за 2023 г. 28 июня. Инвесторы получат по 12,29 руб. на «преф» и по 0,85 руб. на «обычку». Дивидендная доходность составит 19,9 и 3,1% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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