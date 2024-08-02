Акции «Сургутнефтегаза» подешевели после отчета по РСБУ

По состоянию на 15:55 мск привилегированные акции упали до 47,65 руб. Падение случилось на фоне выпуска отчета по РСБУ. Чистая прибыль за первое полугодие 2024 г. составила 139,9 млрд руб., снизившись на 83% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. За первое полугодие 2023 г. «Сургутнефтегаз» заработал 846,6 млрд руб. чистой прибыли.