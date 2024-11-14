Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

«Газпром»: ЕС искусственно разрушает спрос на газ в ущерб своей экономике

Ведомости

Действия стран Европейского союза направлены на искусственное разрушение спроса на газ в ущерб собственной экономике, в то время как главным итогом 2024 г. в мировой энергетике является продолжение роста спроса на это топливо и другие традиционные энергоносители. Об этом говорится в Telegram-канале российского «Газпрома».

«Результатами политики стран ЕС стали дальнейшее падение потребления газа, закрытие предприятий энергоемких отраслей и перевод производственных мощностей в другие регионы. Потребление газа в Европе продолжит сокращаться», – сообщают в «Газпроме».

Темпы снижения будут зависеть, в частности, от будущих политических решений, говорится в сообщении. При этом в долгосрочной перспективе не ожидается роста европейской добычи газа в связи с истощением собственной ресурсной базы, добавили в компании.

В целом в мире, по предварительным оценкам, потребление газа с января по октябрь 2024 г. выросло на 80 млрд куб. м относительно прошлого года. Более 70% прироста обеспечили Россия, Китай и Индия, отметили в «Газпроме».

В начале октября «Ведомости» провели расчеты на основе данных «Газпрома» и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и выяснили, что экспорт газа из России в Европу (страны ЕС и Молдавию) по трубопроводам вырос в январе – сентябре этого года на 17% в годовом выражении до 23,7 млрд куб. м. В сентябре поставки составили 2,7 млрд куб. м, оставшись на уровне того же месяца 2023 г.

Согласно данным биржи ICE, стоимость газа в ЕС 14 ноября впервые с конца ноября 2023 г. превысила отметку $500 за 1000 куб. м. Декабрьские фьючерсы на газ на наиболее ликвидном хабе TTF в Нидерландах на 19:23 мск достигли 46,2 евро за 1 МВт\ч, или $502 за 1000 куб. м. Цена на газ в ЕС продолжает расти даже несмотря на высокий уровень заполнения подземных газовых хранилищ. Как писали «Ведомости», еще в середине августа ЕС достиг целевого уровня заполнения ПХГ к отопительному сезону в 90% – более чем на два месяца раньше запланированного срока.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных