«Газпром»: ЕС искусственно разрушает спрос на газ в ущерб своей экономике

Согласно данным биржи ICE, стоимость газа в ЕС 14 ноября впервые с конца ноября 2023 г. превысила отметку $500 за 1000 куб. м. Декабрьские фьючерсы на газ на наиболее ликвидном хабе TTF в Нидерландах на 19:23 мск достигли 46,2 евро за 1 МВт\ч, или $502 за 1000 куб. м. Цена на газ в ЕС продолжает расти даже несмотря на высокий уровень заполнения подземных газовых хранилищ. Как писали «Ведомости», еще в середине августа ЕС достиг целевого уровня заполнения ПХГ к отопительному сезону в 90% – более чем на два месяца раньше запланированного срока.