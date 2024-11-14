«Газпром»: ЕС искусственно разрушает спрос на газ в ущерб своей экономике
Действия стран Европейского союза направлены на искусственное разрушение спроса на газ в ущерб собственной экономике, в то время как главным итогом 2024 г. в мировой энергетике является продолжение роста спроса на это топливо и другие традиционные энергоносители. Об этом говорится в Telegram-канале российского «Газпрома».
«Результатами политики стран ЕС стали дальнейшее падение потребления газа, закрытие предприятий энергоемких отраслей и перевод производственных мощностей в другие регионы. Потребление газа в Европе продолжит сокращаться», – сообщают в «Газпроме».
Темпы снижения будут зависеть, в частности, от будущих политических решений, говорится в сообщении. При этом в долгосрочной перспективе не ожидается роста европейской добычи газа в связи с истощением собственной ресурсной базы, добавили в компании.
В целом в мире, по предварительным оценкам, потребление газа с января по октябрь 2024 г. выросло на 80 млрд куб. м относительно прошлого года. Более 70% прироста обеспечили Россия, Китай и Индия, отметили в «Газпроме».
В начале октября «Ведомости» провели расчеты на основе данных «Газпрома» и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и выяснили, что экспорт газа из России в Европу (страны ЕС и Молдавию) по трубопроводам вырос в январе – сентябре этого года на 17% в годовом выражении до 23,7 млрд куб. м. В сентябре поставки составили 2,7 млрд куб. м, оставшись на уровне того же месяца 2023 г.
Согласно данным биржи ICE, стоимость газа в ЕС 14 ноября впервые с конца ноября 2023 г. превысила отметку $500 за 1000 куб. м. Декабрьские фьючерсы на газ на наиболее ликвидном хабе TTF в Нидерландах на 19:23 мск достигли 46,2 евро за 1 МВт\ч, или $502 за 1000 куб. м. Цена на газ в ЕС продолжает расти даже несмотря на высокий уровень заполнения подземных газовых хранилищ. Как писали «Ведомости», еще в середине августа ЕС достиг целевого уровня заполнения ПХГ к отопительному сезону в 90% – более чем на два месяца раньше запланированного срока.