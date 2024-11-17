Россия в два раза сократила импорт одежды из Турции с начала 2024 года

В августе «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговой компании Nikoliers писал, что к концу этого года число основанных в Турции fashion-брендов, работающих в России, вырастет до 24, тогда как в начале 2022 г. их было 11. Выход турецких брендов на российский рынок происходит на фоне ухода международных брендов из России после начала спецоперации.