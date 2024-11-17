Россия в два раза сократила импорт одежды из Турции с начала 2024 года
Россия сократила импорт турецкой одежды вдвое по итогам девяти месяцев 2024 г., пишет «Прайм» со ссылкой на данные турецкого статведомства.
Поставки вязаной верхней одежды для мужчин снизились в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $231 000, женской – в пять раз до $147 700. Поставки трикотажных изделий снизились в восемь раз – до $7600.
Россия, при этом, находится на 12 месте в числе крупнейших покупателей турецкой одежды, на страну приходится 2% турецкого экспорта, пишет агентство.
В августе «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговой компании Nikoliers писал, что к концу этого года число основанных в Турции fashion-брендов, работающих в России, вырастет до 24, тогда как в начале 2022 г. их было 11. Выход турецких брендов на российский рынок происходит на фоне ухода международных брендов из России после начала спецоперации.
«Ведомости» в феврале сообщили, что места зарубежных компаний заняли российские fashion-ритейлеры. По ряду оценок доля отечественных fashion-компаний в торговых центрах (ТЦ) в России в среднем выросла на 20 процентных пунктов (п. п.).