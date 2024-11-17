ОАЭ могут использовать опыт России в развитии атомной промышленности
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) могут использовать опыт российской атомной промышленности для развития ядерной программы. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации торгово-промышленных палат страны Хумейд Мухаммед бен Салем.
«Россия имеет долгую историю использования мирной ядерной энергии, тогда как ОАЭ начали ее освоение сравнительно недавно. Я думаю, что Россия будет хорошим выбором для сотрудничества в ядерной энергетике, поскольку ее опыт поможет развитию нашей атомной промышленности», – сказал он (цитата по ТАСС).
Помимо этого Эмираты заинтересованы в сотрудничестве в таких сферах, как космос, фармацевтика, логистика, тяжелая промышленность и продовольственная безопасность.
29 октября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил о планах по поставке обогащенного урана в ОАЭ. Он отмечал, что Россия и ОАЭ также расширят сотрудничество в области ядерного топливного цикла.
До этого в октябре прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Президент ОАЭ отметил, что с момента объявления стратегического партнерства в 2018 г. отношения между странами качественно развиваются, особенно в сфере экономики, торговли, энергетики.