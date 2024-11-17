ОАЭ могут использовать опыт России в развитии атомной промышленности

«Россия имеет долгую историю использования мирной ядерной энергии, тогда как ОАЭ начали ее освоение сравнительно недавно. Я думаю, что Россия будет хорошим выбором для сотрудничества в ядерной энергетике, поскольку ее опыт поможет развитию нашей атомной промышленности», – сказал он (цитата по ТАСС).