JPMorgan отозвал поданный три года назад иск против Tesla

JPMorgan Chase в ноябре 2021 г. подал иск против компании Tesla из-за «вопиющего» нарушения условия выплат по контракту, касающегося акций на предъявителя. Как писал Reuters со ссылкой на материалы дела, в 2014 г. производитель электрокаров продал банку варрант на 228 775 обыкновенных акций. Его можно было реализовать в июне и июле 2021 г., если стоимость акций на тот момент будет выше цены исполнения, указанной в договоре. За это время котировки Tesla выросли почти в десять раз: 15 ноября торги закрылись на отметке $1013 за бумагу, что выше оговоренной цены.