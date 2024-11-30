JPMorgan отозвал поданный три года назад иск против Tesla
Американский банк JPMorgan Chase отозвал свой иск против компании Tesla Илона Маска, поданный в 2021 г. из-за нарушения условия выплат по контракту. Стороны отказались от претензий друг к другу без возможности повторной подачи иска, пишет Bloomberg.
В ноябре 2021 г. JPMorgan Chase подал иск с требованием около $162 млн за приобретение варрантов в рамках продажи облигаций. Tesla через несколько месяцев подала встречный иск против банка, писала WSJ.
О прекращении судебного разбирательства стало известно из судебного иска обеих сторон, в котором они отказались от своих претензий друг к другу «без возможности их повторной подачи», пишет Bloomberg. Ни одна из компаний не раскрыла условия урегулирования, следует из судебных документов.
JPMorgan Chase в ноябре 2021 г. подал иск против компании Tesla из-за «вопиющего» нарушения условия выплат по контракту, касающегося акций на предъявителя. Как писал Reuters со ссылкой на материалы дела, в 2014 г. производитель электрокаров продал банку варрант на 228 775 обыкновенных акций. Его можно было реализовать в июне и июле 2021 г., если стоимость акций на тот момент будет выше цены исполнения, указанной в договоре. За это время котировки Tesla выросли почти в десять раз: 15 ноября торги закрылись на отметке $1013 за бумагу, что выше оговоренной цены.
Однако JPMorgan снизил цену исполнения после того, как Маск в августе 2018 написал в Twitter, что он рассматривает возможность превращения основанной им компании из публичной в частную при цене $420 за акцию. На тот момент акции производителя стоили гораздо меньше, порядка $350 за штуку, но за следующий день прибавили около 11%. Впоследствии американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила предпринимателя в мошенничестве, и он отказался от идеи выкупа акций. После этого JPMorgan отменил корректировки.
Банк утверждал, что по контракту имел право изменить цену после «значительных корпоративных транзакций с участием Tesla», какой и посчитал твит Маска. Компания не стала оспаривать расчеты JPMorgan, но в 2019 г. назвала корректировки банка «оппортунистической попыткой» воспользоваться волатильностью акций.