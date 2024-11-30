Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

JPMorgan отозвал поданный три года назад иск против Tesla

Ведомости

Американский банк JPMorgan Chase отозвал свой иск против компании Tesla Илона Маска, поданный в 2021 г. из-за нарушения условия выплат по контракту. Стороны отказались от претензий друг к другу без возможности повторной подачи иска, пишет Bloomberg.

В ноябре 2021 г. JPMorgan Chase подал иск с требованием около $162 млн за приобретение варрантов в рамках продажи облигаций. Tesla через несколько месяцев подала встречный иск против банка, писала WSJ.

О прекращении судебного разбирательства стало известно из судебного иска обеих сторон, в котором они отказались от своих претензий друг к другу «без возможности их повторной подачи», пишет Bloomberg. Ни одна из компаний не раскрыла условия урегулирования, следует из судебных документов.

JPMorgan Chase в ноябре 2021 г. подал иск против компании Tesla из-за «вопиющего» нарушения условия выплат по контракту, касающегося акций на предъявителя. Как писал Reuters со ссылкой на материалы дела, в 2014 г. производитель электрокаров продал банку варрант на 228 775 обыкновенных акций. Его можно было реализовать в июне и июле 2021 г., если стоимость акций на тот момент будет выше цены исполнения, указанной в договоре. За это время котировки Tesla выросли почти в десять раз: 15 ноября торги закрылись на отметке $1013 за бумагу, что выше оговоренной цены.

Однако JPMorgan снизил цену исполнения после того, как Маск в августе 2018 написал в Twitter, что он рассматривает возможность превращения основанной им компании из публичной в частную при цене $420 за акцию. На тот момент акции производителя стоили гораздо меньше, порядка $350 за штуку, но за следующий день прибавили около 11%. Впоследствии американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила предпринимателя в мошенничестве, и он отказался от идеи выкупа акций. После этого JPMorgan отменил корректировки.

Банк утверждал, что по контракту имел право изменить цену после «значительных корпоративных транзакций с участием Tesla», какой и посчитал твит Маска. Компания не стала оспаривать расчеты JPMorgan, но в 2019 г. назвала корректировки банка «оппортунистической попыткой» воспользоваться волатильностью акций.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных