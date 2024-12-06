Чешская Mero сообщила о возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба»
Чешский оператор Mero сообщил о возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте компании.
«Возобновлены поставки сырой нефти по трубопроводу "Дружба" в Чехию», – говорится в сообщении.
4 декабря министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек заявил, что в Чехию якобы перестала поступать нефть по трубопроводу «Дружба». За ее счет покрывается 58% всего потребления в стране, уточняли местные СМИ. В то же время в «Транснефти» говорили, что поставки по «Дружбе» по российской территории осуществляются штатно.
Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная – через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт топлива по «Дружбе» в дальнее зарубежье в 2021 г. составил 35,9 млн т.