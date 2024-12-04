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«Транснефть»: поставки по нефтепроводу «Дружба» в РФ идут штатно

Власти Чехии заявили о том, что поставки в страну прекратились
Ведомости

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» по российской территории осуществляются штатно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Транснефти».

4 декабря министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек подтвердил информацию о том, что в Чехию якобы перестала поступать по трубопроводу «Дружба» сырая нефть. За ее счет покрывается 58% всего потребления в стране, пишет чешский новостной портал Novinky.

«Мы в курсе ситуации и находимся в контакте со всеми заинтересованными сторонами», – сказал министр.

По словам осведомленного источника издания, задержка поставок в Чехию, скорее всего, связана с административными вопросами и пока нет никаких признаков того, что Россия хочет прекратить поставки в Чехию.

По словам пресс-секретаря государственного управления материальных резервов Чехии Якуба Линки, в настоящее время страна располагает запасами нефти и нефтепродуктов на 86 дней. По его словам, необходимый уровень запасов в 90 дней будет достигнут к концу года.

Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная – через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт топлива по «Дружбе» в дальнее зарубежье в 2021 г. составил 35,9 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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