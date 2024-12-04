«Транснефть»: поставки по нефтепроводу «Дружба» в РФ идут штатно

«Транснефть»: поставки по нефтепроводу «Дружба» в РФ идут штатноВласти Чехии заявили о том, что поставки в страну прекратились
Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» по российской территории осуществляются штатно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Транснефти».
4 декабря министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек подтвердил информацию о том, что в Чехию якобы перестала поступать по трубопроводу «Дружба» сырая нефть. За ее счет покрывается 58% всего потребления в стране, пишет чешский новостной портал Novinky.
«Мы в курсе ситуации и находимся в контакте со всеми заинтересованными сторонами», – сказал министр.
По словам осведомленного источника издания, задержка поставок в Чехию, скорее всего, связана с административными вопросами и пока нет никаких признаков того, что Россия хочет прекратить поставки в Чехию.
По словам пресс-секретаря государственного управления материальных резервов Чехии Якуба Линки, в настоящее время страна располагает запасами нефти и нефтепродуктов на 86 дней. По его словам, необходимый уровень запасов в 90 дней будет достигнут к концу года.
Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная – через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт топлива по «Дружбе» в дальнее зарубежье в 2021 г. составил 35,9 млн т.