Wildberries откроет тестовые точки выдачи товаров в газетных киосках
Объединенная компания Wildberries и Russ ООО «РВБ» в пилотном режиме откроет выдачу заказов в газетных киосках. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
Всего в тестовом периоде будет задействовано 26 объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Твери. Приложение само предложит вариант получения в киоске, если товар будет соответствовать требованиям.
Ограничения на получение посылки таким способом будут заключаться в размере товара, который не должен превышать 35х45х38 см, и стоимости, она должна быть не более 10 000 руб. за товар. Сама категория товара возможна любая, отмечают в Wildberries.
Хранение будет осуществляться в течение трех дней, а услуга примерки будет недоступна.