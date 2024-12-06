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Wildberries откроет тестовые точки выдачи товаров в газетных киосках

Ведомости

Объединенная компания Wildberries и Russ ООО «РВБ» в пилотном режиме откроет выдачу заказов в газетных киосках. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

Всего в тестовом периоде будет задействовано 26 объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Твери. Приложение само предложит вариант получения в киоске, если товар будет соответствовать требованиям.

Ограничения на получение посылки таким способом будут заключаться в размере товара, который не должен превышать 35х45х38 см, и стоимости, она должна быть не более 10 000 руб. за товар. Сама категория товара возможна любая, отмечают в Wildberries.

Хранение будет осуществляться в течение трех дней, а услуга примерки будет недоступна.

В декабре стало известно, что компания Wildberries вышла на рынок e-grocery: на маркетплейсе появилась быстрая доставка продуктов питания. Первым партнером проекта стал онлайн-гипермаркет Vprok.ru, входящий в X5 Group. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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