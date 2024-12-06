В Абхазии заявили о запрете на ввоз мандаринов в Россию

С 12 ноября в Абхазии проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. Это стало причиной недовольства значительной части населения, заработком которого является сдача жилья преимущественно российским туристам. В случае прихода крупных компаний они опасаются потери доходов.