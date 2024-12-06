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В Абхазии заявили о запрете на ввоз мандаринов в Россию

Ведомости

Россия запретила ввозить мандарины из Абхазии, сообщил «Интерфаксу» исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба.

«Да, российская сторона запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб», – сказал он. По словам премьера, санитарные службы Абхазии опровергли информацию о том, что в цитрусовых содержится «вредоносная мушка».

Бганба подчеркнул, что ограничение поставок затронет самые бедные слои населения Абхазии, поскольку они живут благодаря своему урожаю.

С 12 ноября в Абхазии проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. Это стало причиной недовольства значительной части населения, заработком которого является сдача жилья преимущественно российским туристам. В случае прихода крупных компаний они опасаются потери доходов.

3 декабря депутаты парламента Абхазии не ратифицировали межпарламентское соглашение между Сухумом и Москвой, касающееся инвестиционной деятельности российских компаний в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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