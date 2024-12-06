В Абхазии заявили о запрете на ввоз мандаринов в Россию
Россия запретила ввозить мандарины из Абхазии, сообщил «Интерфаксу» исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба.
«Да, российская сторона запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб», – сказал он. По словам премьера, санитарные службы Абхазии опровергли информацию о том, что в цитрусовых содержится «вредоносная мушка».
Бганба подчеркнул, что ограничение поставок затронет самые бедные слои населения Абхазии, поскольку они живут благодаря своему урожаю.
С 12 ноября в Абхазии проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. Это стало причиной недовольства значительной части населения, заработком которого является сдача жилья преимущественно российским туристам. В случае прихода крупных компаний они опасаются потери доходов.
3 декабря депутаты парламента Абхазии не ратифицировали межпарламентское соглашение между Сухумом и Москвой, касающееся инвестиционной деятельности российских компаний в стране.