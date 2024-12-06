ЦРПТ сообщил об увеличении производства верхней одежды в России на 43%
За январь-октябрь текущего года отечественные предприятия произвели около 30,8 млн единиц верхней одежды. Показатель увеличился на 42,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом импорт этой категории товаров снизился на 5%, до 46,8 млн штук. Такие данные «Ведомостям» предоставили аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».
«Несмотря на то, что импортная верхняя одежда все еще занимает большую часть рынка, доля российской продукции продолжает расти. Если в прошлом году на нее приходилось 30%, то сейчас уже 40%», – заявила руководитель управления товаров народного потребления Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Варвара Михайлова.
Наибольший объем производства пришелся на куртки. За январь-октябрь текущего года было произведено 13,4 млн курток, что составляет 43% от общего объема произведенной верхней одежды. На втором месте оказались пальто – 2,9 млн штук, или 9% от всей произведенной в РФ верхней одежды. На третьем месте – жилеты (2,6 млн штук, 8,5%).
В ЦРПТ отметили, что средние цены при этом вели себя по-разному. За год пуховики подешевели на 3,5%. В октябре 2024 г. их средняя цена составила 12 572 руб. Вместе с этим упали цены на плащи и жилеты – до 6964 руб. и 3099 руб. соответственно (-6,6% и -4,8%). А ветровки подорожали на 10,3%, их средняя цена в октябре составила 3638 руб. Средняя цена пальто поднялась на 7,3%, до 7768 руб. Средние цены на куртки не изменились и составляют 4627 руб. за штуку.
В конце сентября «Ведомости. Промышленность» писали, что более 350 компаний стали обладателями сертификата «Сделано в России». Эта маркировка добровольная, она доступна для российских товаров любого сегмента и любой отрасли производства. Но для получения маркировки продукция должна получить подтверждение соответствия по одному из направлений сертификации программы (надежность, уникальность, экологичность, органическое происхождение).