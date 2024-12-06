ЦРПТ сообщил об увеличении производства верхней одежды в России на 43%

В ЦРПТ отметили, что средние цены при этом вели себя по-разному. За год пуховики подешевели на 3,5%. В октябре 2024 г. их средняя цена составила 12 572 руб. Вместе с этим упали цены на плащи и жилеты – до 6964 руб. и 3099 руб. соответственно (-6,6% и -4,8%). А ветровки подорожали на 10,3%, их средняя цена в октябре составила 3638 руб. Средняя цена пальто поднялась на 7,3%, до 7768 руб. Средние цены на куртки не изменились и составляют 4627 руб. за штуку.