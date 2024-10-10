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Песков: Путин часто выбирает одежду российских производителей

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин часто выбирает для своего гардероба одежду от отечественных дизайнеров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, есть ли у Путина любимые российские или белорусские бренды.

«Президент очень активно использует, естественно, и российскую продукцию. Тем более за последние два года значительно увеличилось производство наших дизайнеров, производителей ткани и так далее. Но точные бренды я вам по понятным причинам не могу назвать», – сказал Песков.

9 октября Путин в режиме видеоконференции участвовал в запуске «Первой ткацкой фабрики» в Володарске Нижегородской области. Запуск предприятия представлял губернатор Глеб Никитин. Президент уточнил у главы региона, отечественного ли производства его костюм. Никитин ответил утвердительно, за что получил похвалу от Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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