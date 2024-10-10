Песков: Путин часто выбирает одежду российских производителей
Президент РФ Владимир Путин часто выбирает для своего гардероба одежду от отечественных дизайнеров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, есть ли у Путина любимые российские или белорусские бренды.
«Президент очень активно использует, естественно, и российскую продукцию. Тем более за последние два года значительно увеличилось производство наших дизайнеров, производителей ткани и так далее. Но точные бренды я вам по понятным причинам не могу назвать», – сказал Песков.
9 октября Путин в режиме видеоконференции участвовал в запуске «Первой ткацкой фабрики» в Володарске Нижегородской области. Запуск предприятия представлял губернатор Глеб Никитин. Президент уточнил у главы региона, отечественного ли производства его костюм. Никитин ответил утвердительно, за что получил похвалу от Путина.