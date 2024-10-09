Путин похвалил нижегородского губернатора за отечественный костюм
Президент России Владимир Путин похвалил губернатора Глеба Никитина за выбор отечественной продукции после ответа на вопрос, какого производства костюм носит глава Нижегородской области.
Путин участвовал в запуске «Первой ткацкой фабрики» в Володарске в режиме видеоконференции. Запуск предприятия представлял Никитин.
Президент заявил, что необходимо стремиться к тому, «чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались всем тем, что нас окружает, отечественного производства», и настоял на необходимости производства продукции высокого качества.
«Первая ткацкая фабрика» впервые в России начнет выпускать водостойкие и огнестойкие ткани, рассказала в ходе мероприятия директор завода Надежда Аверина. Оборудование завода приобретено при поддержке Фонда развития промышленности.
Ранее 9 октября Путин провел совещание по вопросу развития крупных инвестиционных проектов в сфере промышленности. Перед президентом выступили представители заводов, а также губернаторы и другие чиновники.