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Путин похвалил нижегородского губернатора за отечественный костюм

Ведомости

Президент России Владимир Путин похвалил губернатора Глеба Никитина за выбор отечественной продукции после ответа на вопрос, какого производства костюм носит глава Нижегородской области.

Путин участвовал в запуске «Первой ткацкой фабрики» в Володарске в режиме видеоконференции. Запуск предприятия представлял Никитин.

Президент заявил, что необходимо стремиться к тому, «чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались всем тем, что нас окружает, отечественного производства», и настоял на необходимости производства продукции высокого качества.

«Первая ткацкая фабрика» впервые в России начнет выпускать водостойкие и огнестойкие ткани, рассказала в ходе мероприятия директор завода Надежда Аверина. Оборудование завода приобретено при поддержке Фонда развития промышленности.

Ранее 9 октября Путин провел совещание по вопросу развития крупных инвестиционных проектов в сфере промышленности. Перед президентом выступили представители заводов, а также губернаторы и другие чиновники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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