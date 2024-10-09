Путин провел совещание по развитию промышленности

Путин провел совещание по развитию промышленностиПрезиденту представили несколько крупных инвестиционных проектов
Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел совещание по российским промышленным объектам. В рамках мероприятия ему был представлен ряд значимых инвестиционных проектов в сфере промышленности.
По словам Путина, в России растет промышленное производство, обрабатывающие отрасли показывают положительную динамику и развиваются с опережением.
«Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов», – отметил президент.
Перед президентом выступили представители завода по изготовлению систем вентиляции и кондиционирования компании «Шафт Технолоджи» во Владимирской области. Также главе государства представители предприятий рассказали о проекте по созданию ткацко-отделочного производства полного цикла на базе ООО «Первая ткацкая фабрика» в Нижегородской области.
Кроме того, Путину доложили о запуске производства нового седана бизнес-класса «Лада Аура» заводом «АвтоВАЗ» в Самарской области. Представители завода попросили президента распространить требование об обязательном использовании отечественных автомобилей не только на чиновников, но и на сотрудников госкорпораций и службы такси.
«Мы не собираемся на этом останавливаться и будем расширять линейку в наиболее востребованных классах легковых автомобилей. Они будут построены по принципу единой модульной платформы, и эти решения как раз мы закладываем в новом национальном проекте по транспортной мобильности», – отметил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
Ожидается, что основными потребителями «Ауры» станут крупные компании с корпоративными автопарками, службы такси, государственные и муниципальные структуры. Первые предсерийные «Ауры» уже эксплуатируются в Минфине, «Ростехе» и правительстве Самарской области.
Также президенту была представлена новая ТЭС «Ударная» мощностью 560 МВт в Краснодарском крае и целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске Иркутской обл. Проект реализован АО «Группа «Илим» на основе строгих экологических стандартов.
Пообщавшись с представителями предприятий, Путин отметил, что в России практически не осталось безработицы, а значит, следующим шагом должно стать повышение производительности труда и технологической независимости.
«Это движение в абсолютно правильном направлении», – резюмировал президент.