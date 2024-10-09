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Путин провел совещание по развитию промышленности

Президенту представили несколько крупных инвестиционных проектов
Дарья Снегова
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел совещание по российским промышленным объектам. В рамках мероприятия ему был представлен ряд значимых инвестиционных проектов в сфере промышленности.

По словам Путина, в России растет промышленное производство, обрабатывающие отрасли показывают положительную динамику и развиваются с опережением.

«Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов», – отметил президент.

Перед президентом выступили представители завода по изготовлению систем вентиляции и кондиционирования компании «Шафт Технолоджи» во Владимирской области. Также главе государства представители предприятий рассказали о проекте по созданию ткацко-отделочного производства полного цикла на базе ООО «Первая ткацкая фабрика» в Нижегородской области.

Кроме того, Путину доложили о запуске производства нового седана бизнес-класса «Лада Аура» заводом «АвтоВАЗ» в Самарской области. Представители завода попросили президента распространить требование об обязательном использовании отечественных автомобилей не только на чиновников, но и на сотрудников госкорпораций и службы такси.

«Мы не собираемся на этом останавливаться и будем расширять линейку в наиболее востребованных классах легковых автомобилей. Они будут построены по принципу единой модульной платформы, и эти решения как раз мы закладываем в новом национальном проекте по транспортной мобильности», – отметил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Ожидается, что основными потребителями «Ауры» станут крупные компании с корпоративными автопарками, службы такси, государственные и муниципальные структуры. Первые предсерийные «Ауры» уже эксплуатируются в Минфине, «Ростехе» и правительстве Самарской области.

Также президенту была представлена новая ТЭС «Ударная» мощностью 560 МВт в Краснодарском крае и целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске Иркутской обл. Проект реализован АО «Группа «Илим» на основе строгих экологических стандартов.

Пообщавшись с представителями предприятий, Путин отметил, что в России практически не осталось безработицы, а значит, следующим шагом должно стать повышение производительности труда и технологической независимости.

«Это движение в абсолютно правильном направлении», – резюмировал президент.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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