Путин провел совещание по развитию промышленности

«Мы не собираемся на этом останавливаться и будем расширять линейку в наиболее востребованных классах легковых автомобилей. Они будут построены по принципу единой модульной платформы, и эти решения как раз мы закладываем в новом национальном проекте по транспортной мобильности», – отметил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.