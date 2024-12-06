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Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии

Ведомости

Россия не запрещала ввоз мандаринов из Абхазии, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

«Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии», – заявили в ведомстве.

До этого 6 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба сообщил «Интерфаксу», что Россия якобы запретила ввозить мандарины из Абхазии, сославшись на решение санитарных служб.

С 12 ноября в Абхазии проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. 3 декабря депутаты парламента Абхазии не ратифицировали межпарламентское соглашение между Сухумом и Москвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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