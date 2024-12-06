Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии
«Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии», – заявили в ведомстве.
До этого 6 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба сообщил «Интерфаксу», что Россия якобы запретила ввозить мандарины из Абхазии, сославшись на решение санитарных служб.
С 12 ноября в Абхазии проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. 3 декабря депутаты парламента Абхазии не ратифицировали межпарламентское соглашение между Сухумом и Москвой.