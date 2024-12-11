Производитель касс «Штрих-М» решил продать часть бизнеса

В ноябре промышленники на площадке Русского экономического форума в Челябинске предупредили Банк России о стагнации производства из-за роста ключевой ставки. Самые мрачные прогнозы прозвучали от гендиректора Челябинского кузнечно-прессового завода Андрея Гартунга. Он заявил, что из-за повышения ставки ключевые отрасли машиностроения могут «рухнуть». Начальник управления финансовых ресурсов Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Мария Овечкина подтвердила, что сокращаются не только инвестиции, но и резервы. В ответ советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил об ошибочности мнения, что все проблемы – от ключевой ставки, а ее снижение якобы решит трудности.