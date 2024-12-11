Производитель касс «Штрих-М» решил продать часть бизнеса
По его словам, в отношении нескольких юрлиц компании введена процедура наблюдения, а по некоторым в суды поступили иски о признании банкротами. Общий долг ГК – свыше 3 млрд руб., из них 2,2 млрд руб. – долги перед кредиторами.
«Наши активы – это три завода, оборудованных современной техникой, а также нематериальные активы в виде большого количества решений для ретейла, транспорта и городской инфраструктуры. Мы планируем передать кредиторам и инвесторам часть направлений бизнеса вместе с соответствующими материальными и нематериальными активами, чтобы обеспечить выход из текущего кризиса», – сообщил Журавлев.
Предварительно, группа намерена продать по 50% в НТЦ «Измеритель», в производственной площадке в Калужской области и Ковровском заводе торгового оборудования во Владимирской области.
В ноябре промышленники на площадке Русского экономического форума в Челябинске предупредили Банк России о стагнации производства из-за роста ключевой ставки. Самые мрачные прогнозы прозвучали от гендиректора Челябинского кузнечно-прессового завода Андрея Гартунга. Он заявил, что из-за повышения ставки ключевые отрасли машиностроения могут «рухнуть». Начальник управления финансовых ресурсов Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Мария Овечкина подтвердила, что сокращаются не только инвестиции, но и резервы. В ответ советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил об ошибочности мнения, что все проблемы – от ключевой ставки, а ее снижение якобы решит трудности.