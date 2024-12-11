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Производитель касс «Штрих-М» решил продать часть бизнеса

Ведомости

Один из крупнейших производителей кассового оборудования ГК «Штрих-М» столкнулся с финансовыми трудностями из-за роста стоимости кредитов и планирует продать часть своих активов. Об этом рассказал РБК гендиректор и учредитель группы Андрей Журавлев.

По его словам, в отношении нескольких юрлиц компании введена процедура наблюдения, а по некоторым в суды поступили иски о признании банкротами. Общий долг ГК – свыше 3 млрд руб., из них 2,2 млрд руб. – долги перед кредиторами.

«Наши активы – это три завода, оборудованных современной техникой, а также нематериальные активы в виде большого количества решений для ретейла, транспорта и городской инфраструктуры. Мы планируем передать кредиторам и инвесторам часть направлений бизнеса вместе с соответствующими материальными и нематериальными активами, чтобы обеспечить выход из текущего кризиса», – сообщил Журавлев.

Предварительно, группа намерена продать по 50% в НТЦ «Измеритель», в производственной площадке в Калужской области и Ковровском заводе торгового оборудования во Владимирской области. 

В ноябре промышленники на площадке Русского экономического форума в Челябинске предупредили Банк России о стагнации производства из-за роста ключевой ставки. Самые мрачные прогнозы прозвучали от гендиректора Челябинского кузнечно-прессового завода Андрея Гартунга. Он заявил, что из-за повышения ставки ключевые отрасли машиностроения могут «рухнуть». Начальник управления финансовых ресурсов Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Мария Овечкина подтвердила, что сокращаются не только инвестиции, но и резервы. В ответ советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил об ошибочности мнения, что все проблемы – от ключевой ставки, а ее снижение якобы решит трудности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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