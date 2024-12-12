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Австрия, Чехия и Словакия призвали ФРГ отменить плату за транзит газа

Ведомости

Австрия, Чехия и Словакия призвали Германию принять закон, отменяющий дорогостоящий налог на газ для соседних стран. Об этом пишет агентство Reuters.

После жалоб со стороны стран Центральной Европы Германия согласилась в мае отменить тариф, который она взимает с соседних стран за покупку газа из своих резервов. Берлин ввел эту меру, чтобы покрыть высокие расходы на замену российского газа после того, как Москва сократила поставки в 2022 г. Но из-за распада коалиционного правительства Германии принятие законопроекта было отложено.

В совместном заявлении Австрия, Чехия и Словакия заявили, что запланированный на конец года срок действия соглашения России о поставках газа в Европу через Украину делает отмену немецкого налога еще более актуальной.

«Необходимо устранить все барьеры, стоящие на пути наших усилий по диверсификации», – говорится в документе, в котором налог назван искусственным повышением цен, препятствующим попыткам стран отказаться от российского газа.

15 ноября «Ведомости» писали, что сейчас в общей сложности «Газпром» экспортирует в страны Евросоюза (ЕС) и Молдавию через Украину 42–42,3 млн куб. м в сутки. В ЕС газ по этому маршруту получают также Словакия и Венгрия. По данным Bloomberg, в период с октября 2023 г. по май 2024 г. «Газпром» обеспечил более 80% австрийского импорта в рамках долгосрочного контракта до 2040 г. Власти Украины заявляли, что контракт на транзит газа через ее территорию не будет продлен в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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