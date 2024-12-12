Австрия, Чехия и Словакия призвали ФРГ отменить плату за транзит газа
Австрия, Чехия и Словакия призвали Германию принять закон, отменяющий дорогостоящий налог на газ для соседних стран. Об этом пишет агентство Reuters.
После жалоб со стороны стран Центральной Европы Германия согласилась в мае отменить тариф, который она взимает с соседних стран за покупку газа из своих резервов. Берлин ввел эту меру, чтобы покрыть высокие расходы на замену российского газа после того, как Москва сократила поставки в 2022 г. Но из-за распада коалиционного правительства Германии принятие законопроекта было отложено.
В совместном заявлении Австрия, Чехия и Словакия заявили, что запланированный на конец года срок действия соглашения России о поставках газа в Европу через Украину делает отмену немецкого налога еще более актуальной.
«Необходимо устранить все барьеры, стоящие на пути наших усилий по диверсификации», – говорится в документе, в котором налог назван искусственным повышением цен, препятствующим попыткам стран отказаться от российского газа.
15 ноября «Ведомости» писали, что сейчас в общей сложности «Газпром» экспортирует в страны Евросоюза (ЕС) и Молдавию через Украину 42–42,3 млн куб. м в сутки. В ЕС газ по этому маршруту получают также Словакия и Венгрия. По данным Bloomberg, в период с октября 2023 г. по май 2024 г. «Газпром» обеспечил более 80% австрийского импорта в рамках долгосрочного контракта до 2040 г. Власти Украины заявляли, что контракт на транзит газа через ее территорию не будет продлен в 2025 г.