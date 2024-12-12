Австрия, Чехия и Словакия призвали ФРГ отменить плату за транзит газа

15 ноября «Ведомости» писали, что сейчас в общей сложности «Газпром» экспортирует в страны Евросоюза (ЕС) и Молдавию через Украину 42–42,3 млн куб. м в сутки. В ЕС газ по этому маршруту получают также Словакия и Венгрия. По данным Bloomberg, в период с октября 2023 г. по май 2024 г. «Газпром» обеспечил более 80% австрийского импорта в рамках долгосрочного контракта до 2040 г. Власти Украины заявляли, что контракт на транзит газа через ее территорию не будет продлен в 2025 г.