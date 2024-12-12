РЖД скорректировали прогноз по пассажирским перевозкам в 2024 году
«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») превысили объем пассажирских перевозок прошлого года и улучшили прогноз по этому показателю в 2024 г. Об этом заявил замгендиректора компании Иван Колесников в ходе пассажирского форума «Pro/Движение» в Москве.
«Буквально вчера – позавчера мы превысили объем перевозок прошлого года. Мы превысили вчерашним днем 1,2 млрд [человек]. Мы ожидаем, что у нас получится превысить цифру 1,27–1,275 млрд», – сказал он, назвав такой прирост значительным (цитата по «Интерфаксу»).
К началу декабря ожидаемый объем пассажирских перевозок составлял от 1,24 до 1,25 млрд человек. В 2023 г. показатель был свыше 1,196 млрд пассажиров.