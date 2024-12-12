РЖД скорректировали прогноз по пассажирским перевозкам в 2024 году

«Буквально вчера – позавчера мы превысили объем перевозок прошлого года. Мы превысили вчерашним днем 1,2 млрд [человек]. Мы ожидаем, что у нас получится превысить цифру 1,27–1,275 млрд», – сказал он, назвав такой прирост значительным (цитата по «Интерфаксу»).