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РЖД скорректировали прогноз по пассажирским перевозкам в 2024 году

Ведомости

«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») превысили объем пассажирских перевозок прошлого года и улучшили прогноз по этому показателю в 2024 г. Об этом заявил замгендиректора компании Иван Колесников в ходе пассажирского форума «Pro/Движение» в Москве.

«Буквально вчера – позавчера мы превысили объем перевозок прошлого года. Мы превысили вчерашним днем 1,2 млрд [человек]. Мы ожидаем, что у нас получится превысить цифру 1,27–1,275 млрд», – сказал он, назвав такой прирост значительным (цитата по «Интерфаксу»).

К началу декабря ожидаемый объем пассажирских перевозок составлял от 1,24 до 1,25 млрд человек. В 2023 г. показатель был свыше 1,196 млрд пассажиров.

10 декабря ОАО «РЖД» объявило о возобновлении пассажирского сообщения с Китаем и КНДР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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