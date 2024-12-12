Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Softline Venture Partners и «Скаут» откроют компанию по цифровизации транспорта

Ведомости

Разработчик систем мониторинга транспорта и производства телематического оборудования «Скаут Разработчик системы» и венчурный фонд Softline Venture Partners (владелец ИИ-решения Exodrive) работают над созданием совместного предприятия в сфере цифровых транспортных решений «Скаут Москва», говорится в сообщении сторон.

Компания создается с целью внедрения в транспортную отрасль  высокотехнологичных решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) в области цифровизации транспорта.

«Объединение сервисов по оценке качества вождения и снижения рисков аварийности от Exodrive и платформы по управлению автопарком "Скаут-студио" способствует развитию направления умного мониторинга и страховой телематики в РФ», – говорится в сообщении.

Специализацией компании «Скаут Москва» станет продажа оборудования и внедрение объединенных сервисов платформы по управлению автопарком в крупные компании.

Генеральный директор компании «Скаут» Андрей Трофимов отметил, что рынок мониторинга транспорта в России продолжает развиваться, достигая объема более 50 млрд руб. Покинувшие страну иностранные игроки освободили более 40% рынка, и внедрение технологий оценки качества вождения и анализа рисков аварийности Exodrive станет одним из конкурентных преимуществ, сказал Трофимов.

Офис «Скаут Москва» начнет работу в ближайшее время.

Softline Venture Partners входит в состав международной группы компаний Softline, специализирующийся на инвестициях в инновационные технологические стартапы и компании. Фонд занимается поддержкой проектов в IT-сфере, облачных технологий, ИИ и др. Exodrive является проектом Softline Venture Partners, участником Московского инновационного кластера, резидентом Сколково, Московского венчурного фонда. Специализируется на разработке и внедрении инновационных решений для оценки качества вождения и снижения рисков аварийности с использованием технологии ИИ и больших данных.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных