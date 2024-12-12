Softline Venture Partners и «Скаут» откроют компанию по цифровизации транспорта

Softline Venture Partners входит в состав международной группы компаний Softline, специализирующийся на инвестициях в инновационные технологические стартапы и компании. Фонд занимается поддержкой проектов в IT-сфере, облачных технологий, ИИ и др. Exodrive является проектом Softline Venture Partners, участником Московского инновационного кластера, резидентом Сколково, Московского венчурного фонда. Специализируется на разработке и внедрении инновационных решений для оценки качества вождения и снижения рисков аварийности с использованием технологии ИИ и больших данных.