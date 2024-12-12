Softline Venture Partners и «Скаут» откроют компанию по цифровизации транспорта
Разработчик систем мониторинга транспорта и производства телематического оборудования «Скаут Разработчик системы» и венчурный фонд Softline Venture Partners (владелец ИИ-решения Exodrive) работают над созданием совместного предприятия в сфере цифровых транспортных решений «Скаут Москва», говорится в сообщении сторон.
Компания создается с целью внедрения в транспортную отрасль высокотехнологичных решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) в области цифровизации транспорта.
«Объединение сервисов по оценке качества вождения и снижения рисков аварийности от Exodrive и платформы по управлению автопарком "Скаут-студио" способствует развитию направления умного мониторинга и страховой телематики в РФ», – говорится в сообщении.
Специализацией компании «Скаут Москва» станет продажа оборудования и внедрение объединенных сервисов платформы по управлению автопарком в крупные компании.
Генеральный директор компании «Скаут» Андрей Трофимов отметил, что рынок мониторинга транспорта в России продолжает развиваться, достигая объема более 50 млрд руб. Покинувшие страну иностранные игроки освободили более 40% рынка, и внедрение технологий оценки качества вождения и анализа рисков аварийности Exodrive станет одним из конкурентных преимуществ, сказал Трофимов.
Офис «Скаут Москва» начнет работу в ближайшее время.
Softline Venture Partners входит в состав международной группы компаний Softline, специализирующийся на инвестициях в инновационные технологические стартапы и компании. Фонд занимается поддержкой проектов в IT-сфере, облачных технологий, ИИ и др. Exodrive является проектом Softline Venture Partners, участником Московского инновационного кластера, резидентом Сколково, Московского венчурного фонда. Специализируется на разработке и внедрении инновационных решений для оценки качества вождения и снижения рисков аварийности с использованием технологии ИИ и больших данных.