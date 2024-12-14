Минэнерго ожидает снижения экспорта угля из России в этом году

Основные покупатели российского угля – Китай, Индия и Турция – резко снизили его импорт в январе – сентябре 2024 г., писали в ноябре «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых со статистикой Минэнерго. Общий экспорт угля из России в январе – сентябре, по их данным, снизился на 14% год к году до 132,5 млн т. Экспорт энергетического угля составил 108,3 млн т, что на 17% меньше, чем в январе – сентябре прошлого года. Поставки коксующегося (металлургического) угля за тот же период, напротив, выросли на 3% до 24,3 млн т.