Минэнерго ожидает снижения экспорта угля из России в этом году
Минэнерго РФ видит ухудшение динамики экспорта угля в этом году, предпринимаются меры, чтобы избежать такой ситуации в 2025 г., сообщил «Интерфаксу» министр энергетики Сергей Цивилев в кулуарах XXI съезда партии «Единая Россия».
«Мы в этом году, осталось еще немножко, видим ухудшение динамики экспорта угля. Поэтому предпринимаем все, чтобы на следующий год такой печальной тенденции у нас не было», – сказал он.
Ведомство также определяется с «возможностью провоза, возможностью доставки» угля до рынков потребления. Развитие ситуации зависит в том числе от возврата платежей и движения судов, добавил он.
Основные покупатели российского угля – Китай, Индия и Турция – резко снизили его импорт в январе – сентябре 2024 г., писали в ноябре «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых со статистикой Минэнерго. Общий экспорт угля из России в январе – сентябре, по их данным, снизился на 14% год к году до 132,5 млн т. Экспорт энергетического угля составил 108,3 млн т, что на 17% меньше, чем в январе – сентябре прошлого года. Поставки коксующегося (металлургического) угля за тот же период, напротив, выросли на 3% до 24,3 млн т.
В прошлом году производство угля в России, по данным Минэнерго, снизилось на 1,1% к 2022 г. до 438,7 млн т, экспорт просел на 3,9% до 212,5 млн т. Крупнейшими импортерами российского угля в 2023 г. были Китай – 100,9 млн т (+50% к показателю 2022 г.) и Индия – 26 млн т (+31%).
Как писали «Ведомости», экспорт российского угля падает с начала 2024 г. из-за резкого сокращения рентабельности поставок, особенно в западном направлении (через порты юга и северо-запада страны). При этом полностью переориентировать поставки на Дальний Восток угольщики не могут ввиду ограниченной пропускной способности железных дорог.