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Китай впервые стал третьим крупнейшим поставщиком пива в Россию

Ведомости

Китай в 2024 г. нарастил экспорт пива в Россию в 1,6 раза и поднялся на третье место в рейтинге крупнейших поставщиков, вытеснив Бельгию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

В итогам января - октября КНР увеличила поставки пива в РФ до 29 800 т, поднявшись в рейтинге с шестого на третье место, которое ранее занимала Бельгия. Лидером вновь стала Германия, чьи поставки пива за неполный 2024 г. достигли 105 300 т. Второе место среди крупнейших поставщиков напитка заняла Чехия (33 100 т). В прошлом году Россия закупала также пиво у производителей Литвы, Бельгии, Польши, Латвии, Казахстана, Нидерландов и Австрии.

В начале 2024 г. В Госдуме предложили запретить импорт пива из недружественных стран. Глава комитета по региональной политике и местному самоуправлению и замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко объяснил свое предложение тем, что в 2023 г. лидерами экспорта в Россию стали Германия, которая активно поставляет оружие на Украину, а также Литва и Латвия, которые занимают антироссийскую позицию.

Весной 2024 г. правительство России повысило ставки таможенных пошлин на пиво из недружественных стран. Как следует из постановления кабина, пошлина возросла с 0,04 евро до 0,1 евро за литр. По данным министерства, доля такой продукции в общей структуре потребления не превышает 5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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