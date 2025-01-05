Китай впервые стал третьим крупнейшим поставщиком пива в Россию

В начале 2024 г. В Госдуме предложили запретить импорт пива из недружественных стран. Глава комитета по региональной политике и местному самоуправлению и замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко объяснил свое предложение тем, что в 2023 г. лидерами экспорта в Россию стали Германия, которая активно поставляет оружие на Украину, а также Литва и Латвия, которые занимают антироссийскую позицию.