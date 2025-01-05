Китай впервые стал третьим крупнейшим поставщиком пива в Россию
Китай в 2024 г. нарастил экспорт пива в Россию в 1,6 раза и поднялся на третье место в рейтинге крупнейших поставщиков, вытеснив Бельгию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.
В итогам января - октября КНР увеличила поставки пива в РФ до 29 800 т, поднявшись в рейтинге с шестого на третье место, которое ранее занимала Бельгия. Лидером вновь стала Германия, чьи поставки пива за неполный 2024 г. достигли 105 300 т. Второе место среди крупнейших поставщиков напитка заняла Чехия (33 100 т). В прошлом году Россия закупала также пиво у производителей Литвы, Бельгии, Польши, Латвии, Казахстана, Нидерландов и Австрии.
В начале 2024 г. В Госдуме предложили запретить импорт пива из недружественных стран. Глава комитета по региональной политике и местному самоуправлению и замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко объяснил свое предложение тем, что в 2023 г. лидерами экспорта в Россию стали Германия, которая активно поставляет оружие на Украину, а также Литва и Латвия, которые занимают антироссийскую позицию.
Весной 2024 г. правительство России повысило ставки таможенных пошлин на пиво из недружественных стран. Как следует из постановления кабина, пошлина возросла с 0,04 евро до 0,1 евро за литр. По данным министерства, доля такой продукции в общей структуре потребления не превышает 5%.