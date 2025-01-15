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Россельхознадзор заявил о росте в 1,6 раза импорта яиц в 2024 году

Ведомости

Россия в 2024 г. импортировала 818 500 куриных яиц, что почти в 1,6 больше, чем в 2023 году (518 000 штук), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Россельхознадзор.

Основными поставщиками стали Белоруссия – 710 500 штук (510 900 тысячи штук в 2023 г.), Азербайджан – 48 700 штук (1100 штук), Турция – 44 300 штук. Уточняется, что доступ для Турции был открыт в прошлом году, а в 2023 г. она не являлась поставщиком.

Россельхознадзор также сообщил, что в 2024 году в Россию было ввезено 134 700 т. сливочного масла, против 122 700 т. годом ранее. Основным поставщиком в 2024 году была Белоруссия – 106 400 т. Как отметили в ведомстве, в прошлом году был открыт доступ для поставок сливочного масла из Узбекистана и Индии.

В последние годы яйца и сливочное масло заметно подорожали. Подорожание яиц в конце 2023 г. привело к необходимости обнулять пошлину на их ввоз на первое полугодие 2024 г. В частности, 18 октября 2024 г. Минсельхоз сообщил о снижении отпускных цен на куриные яйца. Отмечалось, что долгосрочные договоры, которые заключаются между сельхозпроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен.

Это обычная практика, применяемая в отношении всех товарных категорий, включая продукты питания. Она не требует дополнительного регулирования, подчеркнули в Минсельхозе.

В связи с подорожанием сливочного масла в конце 2024 г. введена квота на его беспошлинный ввоз в объеме 25 000 т. Эта мера начала действовать с 23 декабря 2024 г. и продлится до 15 июня 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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