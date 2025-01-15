Россельхознадзор заявил о росте в 1,6 раза импорта яиц в 2024 году
Основными поставщиками стали Белоруссия – 710 500 штук (510 900 тысячи штук в 2023 г.), Азербайджан – 48 700 штук (1100 штук), Турция – 44 300 штук. Уточняется, что доступ для Турции был открыт в прошлом году, а в 2023 г. она не являлась поставщиком.
Россельхознадзор также сообщил, что в 2024 году в Россию было ввезено 134 700 т. сливочного масла, против 122 700 т. годом ранее. Основным поставщиком в 2024 году была Белоруссия – 106 400 т. Как отметили в ведомстве, в прошлом году был открыт доступ для поставок сливочного масла из Узбекистана и Индии.
В последние годы яйца и сливочное масло заметно подорожали. Подорожание яиц в конце 2023 г. привело к необходимости обнулять пошлину на их ввоз на первое полугодие 2024 г. В частности, 18 октября 2024 г. Минсельхоз сообщил о снижении отпускных цен на куриные яйца. Отмечалось, что долгосрочные договоры, которые заключаются между сельхозпроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен.
Это обычная практика, применяемая в отношении всех товарных категорий, включая продукты питания. Она не требует дополнительного регулирования, подчеркнули в Минсельхозе.
В связи с подорожанием сливочного масла в конце 2024 г. введена квота на его беспошлинный ввоз в объеме 25 000 т. Эта мера начала действовать с 23 декабря 2024 г. и продлится до 15 июня 2025 г.