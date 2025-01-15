Россельхознадзор заявил о росте в 1,6 раза импорта яиц в 2024 году

Россельхознадзор также сообщил, что в 2024 году в Россию было ввезено 134 700 т. сливочного масла, против 122 700 т. годом ранее. Основным поставщиком в 2024 году была Белоруссия – 106 400 т. Как отметили в ведомстве, в прошлом году был открыт доступ для поставок сливочного масла из Узбекистана и Индии.