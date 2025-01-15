МЭА повысило прогноз по росту спроса на нефть на конец 2024 года

В 2024 г., по оценке агентства, добыча угля в России снизилась на 3% к уровню прошлого года и составила 427 млн т. Экспорт угля из страны при этом сократился на 6% до 199 млн т. В 2025 г. добыча снизится еще на 3% к предыдущему году до 416 млн т, а экспорт – на 7% до 185 млн т, ожидают в МЭА. В следующие два года негативная тенденция продолжится. По итогам 2026 г. добыча составит 416 млн т, экспорт – 180 млн т, в 2027 г. добыча ожидается на уровне 412 млн т, экспорт – 178 млн т.