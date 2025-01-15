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МЭА повысило прогноз по росту спроса на нефть на конец 2024 года

Ведомости

Международное энергетическое агентство (МЭА) увеличило прогноз роста спроса на нефть в 2024 г. на 92 000 баррелей в сутки, доведя его до 935 000 б/с по сравнению с 2023 г. Соответствующие значения указаны в новой редакции отчета МЭА. В предыдущем отчете ожидался рост на уровне 843 000 б/с.

Также МЭА скорректировало свои ожидания по росту мирового спроса на нефть в 2025 г., снизив его на 25 000 б/с – с 1,08 млн до 1,055 млн б/с. Эти изменения связаны с пересмотром прогноза спроса на нефть в 2024–2025 гг. В прошлом году спрос составил 102,9 млн б/с (по пересмотру с 102,81 млн б/с), а в 2025 г. ожидается рост до 103,96 млн б/с (предыдущая оценка – 103,88 млн б/с).

Аналитики МЭА связывают увеличение прогноза на 2024 г. с более высоким, чем ожидалось, спросом в IV квартале – на уровне 1,5 млн б/с. Это обусловлено комфортными ценами на топливо, активизацией нефтехимических предприятий в США и похолоданием в Северном полушарии.

Прирост в 2025 г. в размере 1,055 млн б/с будет поддержан улучшением экономических условий в развитых странах и снижением цен на нефть. Основные темпы роста спроса ожидаются из Китая, Бразилии и Индии. 19 декабря «Ведомости» писали, что МЭА прогнозирует кризис в российской угольной отрасли в ближайшие три года.

В 2024 г., по оценке агентства, добыча угля в России снизилась на 3% к уровню прошлого года и составила 427 млн т. Экспорт угля из страны при этом сократился на 6% до 199 млн т. В 2025 г. добыча снизится еще на 3% к предыдущему году до 416 млн т, а экспорт – на 7% до 185 млн т, ожидают в МЭА. В следующие два года негативная тенденция продолжится. По итогам 2026 г. добыча составит 416 млн т, экспорт – 180 млн т, в 2027 г. добыча ожидается на уровне 412 млн т, экспорт – 178 млн т.

Негативный прогноз аналитики МЭА объясняют сложностями с экспортом угля из-за антироссийских санкций, в том числе трудностями с оплатой поставок, а также проблемами с логистикой в России и низкой рентабельностью поставок за рубеж из-за дисконтов в цене российского угля к рыночным бенчмаркам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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