Flydubai возобновит рейсы в Сочи и Минводы с конца января

Первый рейс из Дубая в Минводы запланирован на 23 января, а обратный – на следующий день. Далее рейсы будут выполняться ежедневно. Первый рейс из Дубая в Сочи должен состояться 25 января, обратный – в тот же день. Далее рейсы будут трижды в неделю по понедельникам, средам и субботам. С 30 апреля и по 31 августа – авиаполеты должны совершаться ежедневно.