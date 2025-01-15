Flydubai возобновит рейсы в Сочи и Минводы с конца января
Flydubai с конца января возобновит рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные Воды и в обратном направлении после приостановки полетов с 28 декабря. Об этом «Вестнику Ассоциации туроператоров России» (АТОР) сообщил туроператор Space Travel со ссылкой на официальное объявление авиакомпании.
Первый рейс из Дубая в Минводы запланирован на 23 января, а обратный – на следующий день. Далее рейсы будут выполняться ежедневно. Первый рейс из Дубая в Сочи должен состояться 25 января, обратный – в тот же день. Далее рейсы будут трижды в неделю по понедельникам, средам и субботам. С 30 апреля и по 31 августа – авиаполеты должны совершаться ежедневно.
В Space Travel рассчитывают, что возобновление рейсов способствует восстановлению спроса на туры в Дубай из Сочи и Минеральных вод, поскольку на фоне приостановки авиасообщения продажи путевок замедлились.
Flydubai приостановила авиасообщение с Сочи и Минводами с 28 декабря после того, как 25 декабря летевший из Баку самолет AZAL Embraer E190 не смог приземлиться в Грозном, сменил курс и направился в город Актау в Казахстане, где и разбился при посадке. В результате трагедии погибли 38 человек. Приостановку полетов во Flydubai тогда объяснили «форс-мажором» и «угрозой безопасности».