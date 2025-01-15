Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Flydubai возобновит рейсы в Сочи и Минводы с конца января

Ведомости

Flydubai с конца января возобновит рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные Воды и в обратном направлении после приостановки полетов с 28 декабря. Об этом «Вестнику Ассоциации туроператоров России» (АТОР) сообщил туроператор Space Travel со ссылкой на официальное объявление авиакомпании.

Первый рейс из Дубая в Минводы запланирован на 23 января, а обратный – на следующий день. Далее рейсы будут выполняться ежедневно. Первый рейс из Дубая в Сочи должен состояться 25 января, обратный – в тот же день. Далее рейсы будут трижды в неделю по понедельникам, средам и субботам. С 30 апреля и по 31 августа – авиаполеты должны совершаться ежедневно. 

В Space Travel рассчитывают, что возобновление рейсов способствует восстановлению спроса на туры в Дубай из Сочи и Минеральных вод, поскольку на фоне приостановки авиасообщения продажи путевок замедлились. 

Flydubai приостановила авиасообщение с Сочи и Минводами с 28 декабря после того, как 25 декабря летевший из Баку самолет AZAL Embraer E190 не смог приземлиться в Грозном, сменил курс и направился в город Актау в Казахстане, где и разбился при посадке. В результате трагедии погибли 38 человек. Приостановку полетов во Flydubai тогда объяснили «форс-мажором» и «угрозой безопасности».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных