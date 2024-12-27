Упавший под Актау авиалайнер мог подвергнуться внешнему воздействию

25 декабря Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. Глава Росавиации Дмитрий Ядров пояснил, что самолет дважды пытался сесть в Грозном. По его словам, в это время в чеченском аэропорту был густой туман (на высоте 500 м не было видимости), а также действовал режим «Ковер», введенный из-за атак со стороны Украины и предусматривающий немедленный уход из пространства всех воздушных судов. «Командиру [Embraer E190] предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау», – рассказал Ядров. При заходе на посадку в Казахстане самолет разбился. По словам главы Росавиации, Россия немедленно сообщила Казахстану и Азербайджану о своей готовности к сотрудничеству по расследованию трагедии.