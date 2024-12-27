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Упавший под Актау авиалайнер мог подвергнуться внешнему воздействию

С таким утверждением выступил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев
Инна Шульгина
МЧС Казахстана
МЧС Казахстана

На пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившийся под Актау, могло быть оказано воздействие извне, следует из первоначального вывода экспертов, основанного на осмотре обломков судна и показаниях свидетелей. Об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, передает Trend.

По словам министра, члены созданной после авиакатастрофы комиссии направились в Актау, где осмотрели место происшествия и поговорили с пострадавшими. Выжившие пассажиры и бортпроводники слышали взрыв, когда самолет находился в небе над Грозным, а один из членов экипажа был ранен в руку, утверждает Набиев. На крыле авиалайнера «можно увидеть следы дыр», а внутри самолета зафиксированы повреждения фюзеляжа и «различных режущих инструментов», заявляет министр.

Было отмечено, что, согласно выводам специалистов, экипаж самолета проявил героизм, совершив наиболее оптимальную посадку. Это помогло спасти много жизней.

25 декабря Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. Глава Росавиации Дмитрий Ядров пояснил, что самолет дважды пытался сесть в Грозном. По его словам, в это время в чеченском аэропорту был густой туман (на высоте 500 м не было видимости), а также действовал режим «Ковер», введенный из-за атак со стороны Украины и предусматривающий немедленный уход из пространства всех воздушных судов. «Командиру [Embraer E190] предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау», – рассказал Ядров. При заходе на посадку в Казахстане самолет разбился. По словам главы Росавиации, Россия немедленно сообщила Казахстану и Азербайджану о своей готовности к сотрудничеству по расследованию трагедии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет давать каких-либо оценок по поводу крушения самолета в Казахстане до результатов расследования авиакатастрофы.

Кадры с места крушения самолета Баку – Грозный
Утром 25 декабря в Казахстане <a href="https://www.vedomosti.ru/society/articles/2024/12/25/1083587-v-kazahstane-upal-samolet" target="_blank" rel="noopener noreferrer">потерпел</a> крушение пассажирский самолет Embraer E190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), следовавший из Баку в Грозный. Из-за сильного тумана в Грозном рейс был перенаправлен в Махачкалу. Представитель «Росавиации» Артем Кореняко <a href="https://t.me/korenyako/642" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сообщил</a>, что, предварительно, борт столкнулся с птицами. Командир воздушного судна подал сигнал бедствия и принял решение идти на запасной аэродром в Актау. Лайнер столкнулся с землей около 9:30 мск. На борту находились 69 человек, уточнили в МЧС Казахстана.
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Утром 25 декабря в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Embraer E190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), следовавший из Баку в Грозный. Из-за сильного тумана в Грозном рейс был перенаправлен в Махачкалу. Представитель «Росавиации» Артем Кореняко сообщил, что, предварительно, борт столкнулся с птицами. Командир воздушного судна подал сигнал бедствия и принял решение идти на запасной аэродром в Актау. Лайнер столкнулся с землей около 9:30 мск. На борту находились 69 человек, уточнили в МЧС Казахстана. / Иса Таженбаев / ТАСС

27 декабря МИД РФ опроверг информацию о том, что сотрудники министерства якобы вели переговоры с коллегами из Казахстана и Азербайджана о «выработке версий» крушения пассажирского самолета под Актау. Сообщение об обсуждении этого вопроса ведомство назвало фейком.

После автокатастрофы под Актау казахстанская авиакомпания Qazaq Air, азербайджанская Azerbaijan Airlines (AZAL), израильская El Al заявили о временной приостановке полетов в Россию. Авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Flydubai отменил рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай с 28 декабря по 5 января в связи с «форс-мажором» и «угрозой безопасности полетов».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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