Упавший под Актау авиалайнер мог подвергнуться внешнему воздействию

Упавший под Актау авиалайнер мог подвергнуться внешнему воздействиюС таким утверждением выступил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев
На пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившийся под Актау, могло быть оказано воздействие извне, следует из первоначального вывода экспертов, основанного на осмотре обломков судна и показаниях свидетелей. Об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, передает Trend.
По словам министра, члены созданной после авиакатастрофы комиссии направились в Актау, где осмотрели место происшествия и поговорили с пострадавшими. Выжившие пассажиры и бортпроводники слышали взрыв, когда самолет находился в небе над Грозным, а один из членов экипажа был ранен в руку, утверждает Набиев. На крыле авиалайнера «можно увидеть следы дыр», а внутри самолета зафиксированы повреждения фюзеляжа и «различных режущих инструментов», заявляет министр.
Было отмечено, что, согласно выводам специалистов, экипаж самолета проявил героизм, совершив наиболее оптимальную посадку. Это помогло спасти много жизней.
25 декабря Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. Глава Росавиации Дмитрий Ядров пояснил, что самолет дважды пытался сесть в Грозном. По его словам, в это время в чеченском аэропорту был густой туман (на высоте 500 м не было видимости), а также действовал режим «Ковер», введенный из-за атак со стороны Украины и предусматривающий немедленный уход из пространства всех воздушных судов. «Командиру [Embraer E190] предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау», – рассказал Ядров. При заходе на посадку в Казахстане самолет разбился. По словам главы Росавиации, Россия немедленно сообщила Казахстану и Азербайджану о своей готовности к сотрудничеству по расследованию трагедии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет давать каких-либо оценок по поводу крушения самолета в Казахстане до результатов расследования авиакатастрофы.
27 декабря МИД РФ опроверг информацию о том, что сотрудники министерства якобы вели переговоры с коллегами из Казахстана и Азербайджана о «выработке версий» крушения пассажирского самолета под Актау. Сообщение об обсуждении этого вопроса ведомство назвало фейком.
После автокатастрофы под Актау казахстанская авиакомпания Qazaq Air, азербайджанская Azerbaijan Airlines (AZAL), израильская El Al заявили о временной приостановке полетов в Россию. Авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Flydubai отменил рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай с 28 декабря по 5 января в связи с «форс-мажором» и «угрозой безопасности полетов».