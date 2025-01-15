НПЗ по итогам 2024 года нарастили отгрузку топлива на внутренний рынок
В России в 2024 г. увеличилась отгрузка топлива с НПЗ на внутренний рынок. Об этом сообщило журналистам Министерство энергетики, передает ТАСС.
По данным ведомства, отгрузка увеличилась по сравнению с 2023 г. Более того, сохранение тенденции ожидается и в начале 2025 г. В министерстве отметили, что предложений на рынке достаточно.
В конце декабря в Минэнерго сообщали «Интерфаксу», что отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок РФ в 2024 г. выросли по сравнению с 2023 г. почти на 6%, автомобильных бензинов – на 2%.
Рост связали со временным запретом на экспорт. Благодаря ему удалось насытить рынок предложением, а резкого скачка цен избежать.
В Минэнерго добавили, что российский рынок полностью обеспечен предложением, накопленных запасов достаточно для потребителей внутреннего рынка.