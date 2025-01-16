Россию посетили 4 млн иностранных туристов в январе – ноябре 2024 года

В период с января по ноябрь 2024 г. Россию посетили 4 млн иностранных туристов, что на 40% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом стало известно из комментария министра экономического развития России Максима Решетникова, опубликованного на официальном сайте министерства.