Россию посетили 4 млн иностранных туристов в январе – ноябре 2024 года
В период с января по ноябрь 2024 г. Россию посетили 4 млн иностранных туристов, что на 40% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом стало известно из комментария министра экономического развития России Максима Решетникова, опубликованного на официальном сайте министерства.
По его словам, увеличение потока иностранных туристов в Россию связано с проработкой туристического бренда России. Кроме того, Решетников связал повышение популярности России с более комфортными условиями въезда в страну и «инфраструктурой гостеприимства».
Министр добавил, что к 2030 г. планируется, что в Россию в год будет приезжать до 16 млн человек.
В конце сентября директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев заявил, что с января по сентябрь этого года Россию посетили более 2,3 млн иностранных туристов.