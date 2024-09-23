Более 2,3 млн иностранных туристов посетили Россию с начала 2024 года

В июле заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что за I квартал текущего года в Москве побывало полмиллиона иностранных гостей, что почти на 40% больше, чем годом ранее. В январе мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в 2023 г. Москву посетило 24,5 млн туристов. Из них 2,3 млн – это иностранные туристы из Китая, Турции, Индии, Ирана и других стран.