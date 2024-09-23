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Более 2,3 млн иностранных туристов посетили Россию с начала 2024 года

Ведомости

С января по сентябрь этого года Россию посетили более 2,3 млн иностранных туристов. Об этом рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«Россия становится все более привлекательной для иностранных граждан. С начала 2024 г. уже более 2,3 млн иностранных туристов посетило разные уголки нашей страны», – уточнил Кондратьев.

Он назвал туризм одним из наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики. Министр указал на важность продвижения новых туристических направлений и поддержки местного предпринимательства для роста экономического благосостояния.

В июле заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что за I квартал текущего года в Москве побывало полмиллиона иностранных гостей, что почти на 40% больше, чем годом ранее. В январе мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в 2023 г. Москву посетило 24,5 млн туристов. Из них 2,3 млн – это иностранные туристы из Китая, Турции, Индии, Ирана и других стран.

В июле врио главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия сообщила, что туристический поток в Санкт-Петербург по итогам первого полугодия 2024 г. вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за январь - июнь текущего года Северную столицу посетили 4,95 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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