Более 2,3 млн иностранных туристов посетили Россию с начала 2024 года
С января по сентябрь этого года Россию посетили более 2,3 млн иностранных туристов. Об этом рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
«Россия становится все более привлекательной для иностранных граждан. С начала 2024 г. уже более 2,3 млн иностранных туристов посетило разные уголки нашей страны», – уточнил Кондратьев.
Он назвал туризм одним из наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики. Министр указал на важность продвижения новых туристических направлений и поддержки местного предпринимательства для роста экономического благосостояния.
В июле заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что за I квартал текущего года в Москве побывало полмиллиона иностранных гостей, что почти на 40% больше, чем годом ранее. В январе мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в 2023 г. Москву посетило 24,5 млн туристов. Из них 2,3 млн – это иностранные туристы из Китая, Турции, Индии, Ирана и других стран.
В июле врио главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия сообщила, что туристический поток в Санкт-Петербург по итогам первого полугодия 2024 г. вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за январь - июнь текущего года Северную столицу посетили 4,95 млн человек.