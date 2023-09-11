Решетников: иностранцы полюбят Россию после первого посещения

«Чтобы иностранные туристы полюбили нашу страну, нужно, чтобы они хотя бы раз к нам приехали. Те, кто к нам приезжает, побывав один раз в Москве, Петербурге, Казани, на Дальнем Востоке, открывают для себя новую реальность», – считает Решетников (цитата по «Интерфаксу»).