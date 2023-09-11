Газета
Общество

Решетников: иностранцы полюбят Россию после первого посещения

Ведомости

Чтобы иностранные туристы полюбили Россию, необходимо чтобы они хотя бы раз приехали в нашу страну, чтобы открыть для себя «новую реальность». Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«Чтобы иностранные туристы полюбили нашу страну, нужно, чтобы они хотя бы раз к нам приехали. Те, кто к нам приезжает, побывав один раз в Москве, Петербурге, Казани, на Дальнем Востоке, открывают для себя новую реальность», – считает Решетников (цитата по «Интерфаксу»).

Необходимо продвигать Россию на зарубежных рынках, эту задачу поставили в повестку на 2024 г., добавил министр.

Ранее по теме: Россия предложила Саудовской Аравии и Кувейту отменить визы

По словам Решетникова, до этого необходимо решить ряд других задач, в первую очередь, которые касаются виз. Он напомнил, что с 1 августа заработала система электронных виз. В прошлом месяце уже 30 000 иностранцев приехало по ним. Половина – из Китая.

Сервисом единых электронных виз (ЕЭВ) могут воспользоваться граждане 55 стран, включая государства Евросоюза. Документ выдается без личного посещения консульства в течение четырех дней. По ЕЭВ можно однократно приехать в Россию не более чем на 16 суток в качестве туриста, с деловым или гостевым визитом, для участия в фестивалях и других мероприятиях. 

31 августа консульский департамент МИД РФ сообщал, что с начала месяца Россия оформила почти 31 000 ЕЭВ. Воспользоваться такими визами на тот момент успели около 14 000 иностранцев. Наибольшей популярностью ЕЭВ пользуется в Китае, Эстонии, Индии, Германии и Турции.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных