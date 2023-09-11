Решетников: иностранцы полюбят Россию после первого посещения
Чтобы иностранные туристы полюбили Россию, необходимо чтобы они хотя бы раз приехали в нашу страну, чтобы открыть для себя «новую реальность». Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил министр экономического развития Максим Решетников.
«Чтобы иностранные туристы полюбили нашу страну, нужно, чтобы они хотя бы раз к нам приехали. Те, кто к нам приезжает, побывав один раз в Москве, Петербурге, Казани, на Дальнем Востоке, открывают для себя новую реальность», – считает Решетников (цитата по «Интерфаксу»).
Необходимо продвигать Россию на зарубежных рынках, эту задачу поставили в повестку на 2024 г., добавил министр.
По словам Решетникова, до этого необходимо решить ряд других задач, в первую очередь, которые касаются виз. Он напомнил, что с 1 августа заработала система электронных виз. В прошлом месяце уже 30 000 иностранцев приехало по ним. Половина – из Китая.
Сервисом единых электронных виз (ЕЭВ) могут воспользоваться граждане 55 стран, включая государства Евросоюза. Документ выдается без личного посещения консульства в течение четырех дней. По ЕЭВ можно однократно приехать в Россию не более чем на 16 суток в качестве туриста, с деловым или гостевым визитом, для участия в фестивалях и других мероприятиях.
31 августа консульский департамент МИД РФ сообщал, что с начала месяца Россия оформила почти 31 000 ЕЭВ. Воспользоваться такими визами на тот момент успели около 14 000 иностранцев. Наибольшей популярностью ЕЭВ пользуется в Китае, Эстонии, Индии, Германии и Турции.