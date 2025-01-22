Reuters: фонды здравоохранения ищут финансирование у частных компаний
Международные фонды здравоохранения обращаются к частному сектору в поисках финансирования в связи с опасениями дефицита государственных взносов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на организации.
За помощью к благотворительным организациям и компаниям обращается Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Организация рассчитывает привлечь на 50% больше денег на общую сумму $2 млрд, когда он запустит новый раунд финансирования в конце 2025 г.
Фонд в последнем раунде финансирования привлек $15,7 млрд на свою работу за три года, из которых $1,3 млрд – от частного сектора.
Поиск частных инвестиций происходит на фоне вступления в должность президента США Дональда Трампа. После своей инаугурации республиканец подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В тексте документа в качестве причин выхода США называются «неправильное управление организацией пандемией COVID-19, возникшей в Ухане (Китай), и другими глобальными кризисами в области здравоохранения, ее неспособность срочно принять необходимые реформы и неспособность продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния стран – членов ВОЗ».
Кроме того, США выходят из Парижского соглашения по климату, Reuters отмечает, что таким шагом США окажутся в числе Ирана, Ливии и Йемена – стран, которые единственные в мире отказались поддержать соглашение 2015 г.