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Reuters: фонды здравоохранения ищут финансирование у частных компаний

Ведомости

Международные фонды здравоохранения обращаются к частному сектору в поисках финансирования в связи с опасениями дефицита государственных взносов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на организации.

За помощью к благотворительным организациям и компаниям обращается Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Организация рассчитывает привлечь на 50% больше денег на общую сумму $2 млрд, когда он запустит новый раунд финансирования в конце 2025 г.

Фонд в последнем раунде финансирования привлек $15,7 млрд на свою работу за три года, из которых $1,3 млрд – от частного сектора.

Поиск частных инвестиций происходит на фоне вступления в должность президента США Дональда Трампа. После своей инаугурации республиканец подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В тексте документа в качестве причин выхода США называются «неправильное управление организацией пандемией COVID-19, возникшей в Ухане (Китай), и другими глобальными кризисами в области здравоохранения, ее неспособность срочно принять необходимые реформы и неспособность продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния стран – членов ВОЗ».

Кроме того, США выходят из Парижского соглашения по климату, Reuters отмечает, что таким шагом США окажутся в числе Ирана, Ливии и Йемена – стран, которые единственные в мире отказались поддержать соглашение 2015 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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