Reuters: фонды здравоохранения ищут финансирование у частных компаний

Поиск частных инвестиций происходит на фоне вступления в должность президента США Дональда Трампа. После своей инаугурации республиканец подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В тексте документа в качестве причин выхода США называются «неправильное управление организацией пандемией COVID-19, возникшей в Ухане (Китай), и другими глобальными кризисами в области здравоохранения, ее неспособность срочно принять необходимые реформы и неспособность продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния стран – членов ВОЗ».