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Китай в 2024 году нарастил импорт шоколада из России на 16,7%

Ведомости

В 2024 г. КНР импортировала из РФ на 16,7% больше шоколада, чем в 2023 г. Об этом стало известно из материалов государственного таможенного управления (ГТУ) Китая, передает Интерфакс.

Сообщается, что сумма импорта составила $64,73 млн против $55,45 в 2023 г. В 2024 г. Китай импортировал шоколад из 77 стран, а в 2023 г. – из 79.

При этом, по данным ГТУ, лидерами по поставкам стали Италия, Бельгия и Швейцария.

20 января стало известно, что импорт нефти из России в Китай по итогам 2024 г. увеличился на 1% и достиг 108,47 млн т, благодаря чему обновил рекорд прошлого года.

5 января данные национальных статистических служб зафиксировали, что Китай в 2024 г. нарастил экспорт пива в Россию в 1,6 раза и поднялся на третье место в рейтинге крупнейших поставщиков, вытеснив Бельгию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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