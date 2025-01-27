Китай в 2024 году нарастил импорт шоколада из России на 16,7%
Сообщается, что сумма импорта составила $64,73 млн против $55,45 в 2023 г. В 2024 г. Китай импортировал шоколад из 77 стран, а в 2023 г. – из 79.
При этом, по данным ГТУ, лидерами по поставкам стали Италия, Бельгия и Швейцария.
20 января стало известно, что импорт нефти из России в Китай по итогам 2024 г. увеличился на 1% и достиг 108,47 млн т, благодаря чему обновил рекорд прошлого года.
5 января данные национальных статистических служб зафиксировали, что Китай в 2024 г. нарастил экспорт пива в Россию в 1,6 раза и поднялся на третье место в рейтинге крупнейших поставщиков, вытеснив Бельгию.