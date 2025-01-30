При взломе аккаунта Ozon в ВК пострадал один человек

Они разослали пользователям фишинговые сообщения с вредоносными ссылками. В сообщениях говорилось, что в честь своей годовщины компания якобы устраивает розыгрыш. Для получения приза примерно в 250 000 руб. нужно было «оплатить пошлину». Она была разной для разных пользователей, пояснили в компании. Рассылку остановили и удалили все сообщения через несколько минут, заверил представитель Ozon.