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При взломе аккаунта Ozon в ВК пострадал один человек

Компания компенсировала ему потерянные 1254 рубля
Ведомости

При взломе официального сообщества Ozon в соцсети «В контакте» (ВК) 29 января пострадал один человек, рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса.

Единственный пострадавший от действий мошенников получил сообщение с суммой пошлины в размере 1204 руб. Он оплатил эту сумму, а также комиссию банка в размере 50 руб. Ozon компенсировал эти средства, добавил представитель маркетплейса.

Мошенники взломали официальное сообщество Ozon в ВК в ночь на 29 января. Представитель Ozon объяснил, что злоумышленники получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки официального сообщества ВК.

Они разослали пользователям фишинговые сообщения с вредоносными ссылками. В сообщениях говорилось, что в честь своей годовщины компания якобы устраивает розыгрыш. Для получения приза примерно в 250 000 руб. нужно было «оплатить пошлину». Она была разной для разных пользователей, пояснили в компании. Рассылку остановили и удалили все сообщения через несколько минут, заверил представитель Ozon.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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