Работа 76 магазинов сети «Светофор» приостановлена из-за нарушений

Сотрудники ведомства проверили 58 хозяйствующих субъектов сети в 45 регионах страны с 10 по 30 января. Было обнаружено, что в магазинах сети продавалась продукция с истекшим сроком годности, без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, а также не соблюдались условия хранения и реализации пищевой продукции (в том числе, речь об отсутствии или неисправности холодильного оборудования и несоблюдении товарного соседства). Кроме того, в торговых точках было выявлено отсутствие горячего и холодного водоснабжения, несоблюдение правил личной гигиены и отсутствие данных о медосмотрах и профессиональной гигиенической подготовке персонала.