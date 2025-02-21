Работа 76 магазинов сети «Светофор» приостановлена из-за нарушений
В связи с нарушениями суды приостановили работу 76 объектов торговли сети «Светофор», при проверках было изъято 5700 партий небезопасной продукции объемом свыше 300,1 т, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Сотрудники ведомства проверили 58 хозяйствующих субъектов сети в 45 регионах страны с 10 по 30 января. Было обнаружено, что в магазинах сети продавалась продукция с истекшим сроком годности, без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, а также не соблюдались условия хранения и реализации пищевой продукции (в том числе, речь об отсутствии или неисправности холодильного оборудования и несоблюдении товарного соседства). Кроме того, в торговых точках было выявлено отсутствие горячего и холодного водоснабжения, несоблюдение правил личной гигиены и отсутствие данных о медосмотрах и профессиональной гигиенической подготовке персонала.
С использованием Государственной информационной системы мониторинга товаров (ГИС МТ) сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали 6800 нарушений требований к обязательной маркировке товаров средствами идентификации. В том числе, имеется в виду отсутствие цифровой маркировки, нарушение «разрешительного режима» на кассах и двойные продажи.
Было составлено 2700 протоколов об административном правонарушении, наложено более 1,2 млн руб. штрафов. В судебные органы передано 314 материалов об административном правонарушении, остальные находятся на рассмотрении.
20 февраля «Коммерсантъ» писал, что депутат Госдумы Сергей Лисовский направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России письмо с просьбой проверить торговую сеть «Светофор» в связи с жалобами на невыгодные условия для поставщиков. Лисовский обратил внимание, что «Светофор» заключает договоры с поставщиками не напрямую, а через собственные логистические и распределительные центры, что дает возможность сети минимизировать финансовые риски и переложить на поставщиков обязательства по утилизации нераспроданной продукции. Такая практика может нарушать ст. 9 закона №381, регулирующего торговлю. Депутат также сообщил о случаях продажи в магазинах сети фальсифицированной продукции.
В этот же день главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) по Москве сообщило о приостановлении работы двух продуктовых магазинов с низкими ценами на западе Москвы после выявления нарушений в их работе. По данным ТАСС, речь о точках торговой сети «Светофор».