Годовая выручка «Алросы» по МСФО за 2024 год упала на 26%

27 декабря 2024 г. «Алроса» спрогнозировала рост цен на бриллианты в 2025 г. По словам начальника корпоративных финансов «Алросы» Сергея Тахиева, ключевыми факторами роста станут высокий спрос на ювелирную продукцию и сокращение мировой добычи алмазов до 20% от уровней пятилетней давности. Он также отметил, что ключевыми причинами падения спроса в последние два года стали накопленные запасы алмазов и бриллиантов, а также рост стоимости финансирования в Индии, занимающей до 90% мировой огранки.