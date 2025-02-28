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Годовая выручка «Алросы» по МСФО за 2024 год упала на 26%

Ведомости

Консолидированная выручка алмазодобывающей компании «Алроса» по МСФО в 2024 г. составила 239,1 млрд руб., что на 26% меньше показателя за 2023 г., следует из сокращенной консолидированной отчетности компании.

Себестоимость продаж компании снизилась на 11%, составив 157,5 млрд руб. Чистая прибыль упала на 77% до 19,3 млрд руб. Чистый долг компании вырос почти в три раза и достиг 107,91 млрд руб. против 36,14 млрд годом ранее. Коэффициент чистый долг/EBITDA увеличился с 0,26x до 1,37x к концу 2024 г. Прибыль до налогообложения сократилась почти в 3,3 раза – с 108,2 млрд руб. до 32,5 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 43% до 85,4 млрд руб.

Общие активы по итогам 2024 г. увеличились на 10% до 658,7 млрд руб. по сравнению с 596,6 млрд руб. годом ранее. Внеоборотные активы выросли на 4%, достигнув 311,9 млрд руб. Оборотные активы увеличились более чем на 16% – до 346,9 млрд руб. Денежные средства и их эквиваленты составили 81,1 млрд руб., что более чем в два раза выше прошлогоднего уровня (36,4 млрд руб).

Несмотря на рост активов, капитал, относящийся к акционерам «Алросы», сократился на 2,9%, составив 370,98 млрд руб. против 381,85 млрд руб. в 2023 г. Обязательства компании значительно возросли – до 289,8 млрд руб. (+37%), при этом долгосрочные обязательства увеличились до 163,3 млрд руб. против 110,4 млрд руб. годом ранее. Долгосрочные кредиты и займы составили 128,7 млрд руб., что на 61% больше, чем в 2023 г. (79,6 млрд руб).

27 декабря 2024 г. «Алроса» спрогнозировала рост цен на бриллианты в 2025 г. По словам начальника корпоративных финансов «Алросы» Сергея Тахиева, ключевыми факторами роста станут высокий спрос на ювелирную продукцию и сокращение мировой добычи алмазов до 20% от уровней пятилетней давности. Он также отметил, что ключевыми причинами падения спроса в последние два года стали накопленные запасы алмазов и бриллиантов, а также рост стоимости финансирования в Индии, занимающей до 90% мировой огранки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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