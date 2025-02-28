Годовая выручка «Алросы» по МСФО за 2024 год упала на 26%
Себестоимость продаж компании снизилась на 11%, составив 157,5 млрд руб. Чистая прибыль упала на 77% до 19,3 млрд руб. Чистый долг компании вырос почти в три раза и достиг 107,91 млрд руб. против 36,14 млрд годом ранее. Коэффициент чистый долг/EBITDA увеличился с 0,26x до 1,37x к концу 2024 г. Прибыль до налогообложения сократилась почти в 3,3 раза – с 108,2 млрд руб. до 32,5 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 43% до 85,4 млрд руб.
Общие активы по итогам 2024 г. увеличились на 10% до 658,7 млрд руб. по сравнению с 596,6 млрд руб. годом ранее. Внеоборотные активы выросли на 4%, достигнув 311,9 млрд руб. Оборотные активы увеличились более чем на 16% – до 346,9 млрд руб. Денежные средства и их эквиваленты составили 81,1 млрд руб., что более чем в два раза выше прошлогоднего уровня (36,4 млрд руб).
Несмотря на рост активов, капитал, относящийся к акционерам «Алросы», сократился на 2,9%, составив 370,98 млрд руб. против 381,85 млрд руб. в 2023 г. Обязательства компании значительно возросли – до 289,8 млрд руб. (+37%), при этом долгосрочные обязательства увеличились до 163,3 млрд руб. против 110,4 млрд руб. годом ранее. Долгосрочные кредиты и займы составили 128,7 млрд руб., что на 61% больше, чем в 2023 г. (79,6 млрд руб).
27 декабря 2024 г. «Алроса» спрогнозировала рост цен на бриллианты в 2025 г. По словам начальника корпоративных финансов «Алросы» Сергея Тахиева, ключевыми факторами роста станут высокий спрос на ювелирную продукцию и сокращение мировой добычи алмазов до 20% от уровней пятилетней давности. Он также отметил, что ключевыми причинами падения спроса в последние два года стали накопленные запасы алмазов и бриллиантов, а также рост стоимости финансирования в Индии, занимающей до 90% мировой огранки.