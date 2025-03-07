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Ozon снизит тарифы на логистику товаров от продавца до склада

Ведомости

С 7 апреля компания Ozon снизит тариф за логистику товаров от продавцов до складов. Об этом сообщила компания на официальном сайте.

Известно, что тариф станет меньше на 20 руб. и составит 43 руб. вместо 63 руб. за товар размером от 0,1 до 1 л и 1933 руб. вместо 1953 руб. за товар объемом 190 л.

При этом компания оставит тариф на доставку товара до 0,1 л в 43 руб. и доплату в 10 руб. за дополнительный 1 л товара больше размером, чем 1 л.

В конце февраля стало известно, что Ozon Holdings PLC нарастил оборот (GMV), включая услуги, до 2,875 трлн руб. в 2024 г., что на 64% больше год к году. Сообщалось, что оборот предпринимателей на Ozon в прошлом году увеличился на 69%, а доля в обороте маркетплейса составила 85,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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