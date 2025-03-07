Ozon снизит тарифы на логистику товаров от продавца до склада

В конце февраля стало известно, что Ozon Holdings PLC нарастил оборот (GMV), включая услуги, до 2,875 трлн руб. в 2024 г., что на 64% больше год к году. Сообщалось, что оборот предпринимателей на Ozon в прошлом году увеличился на 69%, а доля в обороте маркетплейса составила 85,4%.