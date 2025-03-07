Ozon снизит тарифы на логистику товаров от продавца до склада
Известно, что тариф станет меньше на 20 руб. и составит 43 руб. вместо 63 руб. за товар размером от 0,1 до 1 л и 1933 руб. вместо 1953 руб. за товар объемом 190 л.
При этом компания оставит тариф на доставку товара до 0,1 л в 43 руб. и доплату в 10 руб. за дополнительный 1 л товара больше размером, чем 1 л.
В конце февраля стало известно, что Ozon Holdings PLC нарастил оборот (GMV), включая услуги, до 2,875 трлн руб. в 2024 г., что на 64% больше год к году. Сообщалось, что оборот предпринимателей на Ozon в прошлом году увеличился на 69%, а доля в обороте маркетплейса составила 85,4%.