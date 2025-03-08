В Туркмении заявили о готовности поставлять свой газ странам ЕС

В декабре 2024 г. агентство Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии писало, что Россия все еще остается одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС. По данным аналитической компании Bruegel, Москва за 11 месяцев прошлого года нарастила поставки газа в Евросоюз на четверть – до 49,6 млрд куб. м. Главным поставщиком газа для ЕС осталась Норвегия, нарастившая экспорт на 3,6% – до 85,2 млрд куб. м. Поставки газа из России в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» выросли на 26,5% в январе – феврале 2025 г. и составили 3,1 млрд куб. м.