В Туркмении заявили о готовности поставлять свой газ странам ЕС

В Туркмении заявили о готовности поставлять свой газ странам ЕСОдним из путей поставки может стать транскаспийский маршрут
Туркмения готова взаимодействовать с европейскими партнерами по вопросу экспорта газа в страны Евросоюза, одним из путей поставки может стать транскаспийский маршрут, заявил председатель Халк маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов телеканалу Euronews. Текст интервью приводит официальная газета «Нейтральный Туркменистан».
Европейский рынок энергоресурсов является одним из крупнейших в мире, отметил Бердымухамедов.
«В условиях современности это требует бесперебойных и в больших объемах поставок энергосырья для стабильного развития экономики Европы. Туркменистан готов к тесной работе с европейскими партнерами по вопросу поставки природного газа», – сказал он.
Туркмения, как отметил он, всегда выступала за «налаживание полноценного энергетического партнерства на Каспии», в том числе за прокладку подводных трубопроводов в западном направлении. Ашхабад также готов поставлять в ЕС электроэнергию и взаимодействовать в области «зеленой» и водородной энергетики и в использовании регенеративных источников энергии, добавил Бердымухамедов.
В декабре 2024 г. агентство Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии писало, что Россия все еще остается одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС. По данным аналитической компании Bruegel, Москва за 11 месяцев прошлого года нарастила поставки газа в Евросоюз на четверть – до 49,6 млрд куб. м. Главным поставщиком газа для ЕС осталась Норвегия, нарастившая экспорт на 3,6% – до 85,2 млрд куб. м. Поставки газа из России в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» выросли на 26,5% в январе – феврале 2025 г. и составили 3,1 млрд куб. м.