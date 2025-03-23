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В Финляндии начнется шестидневная забастовка на пивоваренных заводах

Ведомости

На пивоваренных заводах Финляндии вечером 23 марта начнется забастовка, в рамках которой производители почти на неделю приостановят выпуск продукции, сообщает Yle.

В забастовке примут участие сотрудники заводов Hartwall, Olvi и Sinebrychoff. По данным Yle, акция будет длится шесть дней до 28 марта.

В забастовке профсоюза работников пищевой промышленности будут задействованы почти 1000 человек. Ранее на этой неделе стороны не смогли достичь соглашения об условиях труда, сообщил государственный посредник в трудовом споре Янне Метсямяки. Переговоры между профсоюзом и работодателями возобновятся, «как только это станет возможным», сказал он.

По информации Yle, производители пива пообещали, что подготовились к акции протеста и перебоев с поставкой продукции в магазины и бары не будет.

В конце января финские рабочие начали забастовку на промышленных предприятиях. Причиной забастовки, как писал Yle, стали разногласия по поводу размера повышения заработных плат. Организации, входящие в Центральное объединение профсоюзов (SAK) – например, Индустриальный профсоюз, добиваются повышения зарплат в течение двух лет на 10%. Работодатели отвергли это требование и назвали его нереалистичным.

26 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал организации рынка труда не доводить страну до волны забастовок, поскольку «это может прервать наметившийся экономический рост».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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