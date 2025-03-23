В Финляндии начнется шестидневная забастовка на пивоваренных заводах
На пивоваренных заводах Финляндии вечером 23 марта начнется забастовка, в рамках которой производители почти на неделю приостановят выпуск продукции, сообщает Yle.
В забастовке примут участие сотрудники заводов Hartwall, Olvi и Sinebrychoff. По данным Yle, акция будет длится шесть дней до 28 марта.
В забастовке профсоюза работников пищевой промышленности будут задействованы почти 1000 человек. Ранее на этой неделе стороны не смогли достичь соглашения об условиях труда, сообщил государственный посредник в трудовом споре Янне Метсямяки. Переговоры между профсоюзом и работодателями возобновятся, «как только это станет возможным», сказал он.
По информации Yle, производители пива пообещали, что подготовились к акции протеста и перебоев с поставкой продукции в магазины и бары не будет.
В конце января финские рабочие начали забастовку на промышленных предприятиях. Причиной забастовки, как писал Yle, стали разногласия по поводу размера повышения заработных плат. Организации, входящие в Центральное объединение профсоюзов (SAK) – например, Индустриальный профсоюз, добиваются повышения зарплат в течение двух лет на 10%. Работодатели отвергли это требование и назвали его нереалистичным.
26 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал организации рынка труда не доводить страну до волны забастовок, поскольку «это может прервать наметившийся экономический рост».