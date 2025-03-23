В Финляндии начнется шестидневная забастовка на пивоваренных заводах

В забастовке профсоюза работников пищевой промышленности будут задействованы почти 1000 человек. Ранее на этой неделе стороны не смогли достичь соглашения об условиях труда, сообщил государственный посредник в трудовом споре Янне Метсямяки. Переговоры между профсоюзом и работодателями возобновятся, «как только это станет возможным», сказал он.