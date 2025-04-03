Между РФ и США ведется работа над возобновлением авиасообщения

Между Россией и США ведется работа о возобновлении прямого авиасообщения, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам встречи с американскими чиновниками в Вашингтоне.



«Фактически идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения, и мы надеемся продвинуться в этом вопросе», – сказал он.



19 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в ходе телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом политики не обсуждали возобновление прямого авиасообщения между странами. Обсуждался ли этот вопрос на других уровнях, Песков не сообщил.



В ходе переговоров между российской и американской делегациями в Стамбуле 27 февраля дипломаты со стороны РФ предложили представителям США начать диалог о восстановлении прямого авиасообщения между странами.