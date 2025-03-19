Путин и Трамп не касались темы возобновления авиасообщения между странами

18 марта между Путиным и Трампом состоялся второй телефонный разговор с момента вступления последнего в должность президента США. Разговор политиков продолжался более 1,5 часа. Глава США рассказал, что центральной темой переговоров стало мирное урегулирование украинского конфликта.