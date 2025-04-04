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Цена нефти Brent упала ниже $68 за баррель впервые с декабря 2021 года

Ведомости

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $68 за баррель впервые с декабря 2021 г. Мировые цены на нефть снижаются на 3–4%, следует из данных торгов.

По состоянию на 11:52 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 3,45% до $67,72 за баррель.

Резкое падение цен на энергоносители началось 2 апреля из-за опасений замедления мировой экономики, вызванных новым тарифным планом президента США Дональда Трампа. 3 апреля утром Организация стран – экспортеров нефти и ее союзники объявили о более значительном, чем ожидалось, увеличении добычи в мае, что усугубило спад на рынке. По итогам онлайн-встречи 3 апреля восемь стран ОПЕК+ заявили о «здоровых рыночных основах» и «позитивных перспективах», приняв решение ускорить темпы увеличения добычи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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