Цена нефти Brent упала ниже $68 за баррель впервые с декабря 2021 года

Резкое падение цен на энергоносители началось 2 апреля из-за опасений замедления мировой экономики, вызванных новым тарифным планом президента США Дональда Трампа. 3 апреля утром Организация стран – экспортеров нефти и ее союзники объявили о более значительном, чем ожидалось, увеличении добычи в мае, что усугубило спад на рынке. По итогам онлайн-встречи 3 апреля восемь стран ОПЕК+ заявили о «здоровых рыночных основах» и «позитивных перспективах», приняв решение ускорить темпы увеличения добычи.