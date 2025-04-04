Цена нефти Brent упала ниже $68 за баррель впервые с декабря 2021 года
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $68 за баррель впервые с декабря 2021 г. Мировые цены на нефть снижаются на 3–4%, следует из данных торгов.
По состоянию на 11:52 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 3,45% до $67,72 за баррель.
Резкое падение цен на энергоносители началось 2 апреля из-за опасений замедления мировой экономики, вызванных новым тарифным планом президента США Дональда Трампа. 3 апреля утром Организация стран – экспортеров нефти и ее союзники объявили о более значительном, чем ожидалось, увеличении добычи в мае, что усугубило спад на рынке. По итогам онлайн-встречи 3 апреля восемь стран ОПЕК+ заявили о «здоровых рыночных основах» и «позитивных перспективах», приняв решение ускорить темпы увеличения добычи.