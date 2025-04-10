Apple перевезла по воздуху из Индии 600 тонн iPhone
Чтобы обойти пошлины, введенные американским президентом Дональдом Трампом, компания Apple арендовала грузовые рейсы для доставки 600 т iPhone в США из Индии, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По информации агентства, компания увеличила производство в Индии в попытке обойти введенные пошлины. Самолеты будут направлены в Соединенные Штаты, чтобы пополнить запасы смартфонов для продажи на одном из крупнейших рынков сбыта. Как сообщает Reuters, на бортах воздушных судов будет находиться около 1,5 млн штук iPhone.
Аналитики предупреждают, что цены на продукцию Apple в США могут резко вырасти, поскольку она зависима от импорта из Китая, основного центра производства устройств, на который распространяется самая высокая ставка тарифов Трампа – 125%. В то время как пошлины на импорт из Индии составляют 26%.
Один из собеседников агентства в индийском правительстве сообщил, что с марта в США было направлено около шести грузовых самолетов грузоподъемностью 100 т каждый.
В конце марта Apple направила в США из Индии пять самолетов с iPhone и другой продукцией, пытаясь нарастить запасы перед введением импортных пошлин.
9 апреля Трамп объявил о повышении пошлин на китайские товары до 125%. Он заявил, что «надеется, что Китай скоро осознает, что времена, когда можно было безнаказанно обирать США и другие страны, больше не вернутся».
Днем ранее глава Белого дома увеличил совокупный размер пошлин для китайских товаров до 104%. В ответ Пекин повысил тарифы на американскую продукцию до 84%, что усилило напряженность в торговых отношениях между двумя странами