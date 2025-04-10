Apple перевезла по воздуху из Индии 600 тонн iPhone

Аналитики предупреждают, что цены на продукцию Apple в США могут резко вырасти, поскольку она зависима от импорта из Китая, основного центра производства устройств, на который распространяется самая высокая ставка тарифов Трампа – 125%. В то время как пошлины на импорт из Индии составляют 26%.