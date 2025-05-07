«Аэрофлот» вернет деньги пассажирам отмененных 6 и 7 мая рейсов
«Аэрофлот» готов вернуть деньги пассажирам рейсов, отмененных 6 и 7 мая. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Пассажирам отмененных рейсов “Аэрофлота” и авиакомпании “Россия”, выполняемых под кодом SU, будет оформлен вынужденный возврат денежных средств», – говорится в сообщении.
Оформившим билеты на сайте или в офисах «Аэрофлота» возврат будет произведен автоматически в течение дня. Пассажирам, оформившим билеты в агентствах, необходимо обратиться за возвратом по месту приобретения.
Пассажиры могут приобрести билет на новую дату с сохранением класса обслуживания, тарифа и маршрута в течение трех дней от времени вылета отмененного рейса. Вылет по новому билету должен состояться в пределах семи дней от даты отмененного рейса.
Авиакомпания может перебронировать перевозку на ближайшие доступные рейсы для трансферных пассажиров, которые уже начали следовать по маршруту, путешественников с субсидированными билетами и билетами, оформленными в рамках ежегодной акции для ветеранов Великой Отечественной войны.
Массовые проблемы с приемом и выпуском самолетов из аэропортов России начались с 6 мая. На Россию совершается непрерывная атака украинских дронов. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что ограничения повлияли на вылеты по меньшей мере 350 рейсов и на планы не менее 60 000 пассажиров.
«Аэрофлот» отменил 52 рейса из Москвы и еще 54 рейса в направлении столицы. Утром 7 мая авиакомпания сообщила, что самолеты были направлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет из-за ограничений в «Шереметьево» с 1:00 до 5:30 мск. По данным пресс-службы, пассажиры смогут забронировать билеты на другие рейсы взамен билетов на отложенные.