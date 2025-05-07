«Аэрофлот» вернет деньги пассажирам отмененных 6 и 7 мая рейсов

«Аэрофлот» отменил 52 рейса из Москвы и еще 54 рейса в направлении столицы. Утром 7 мая авиакомпания сообщила, что самолеты были направлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет из-за ограничений в «Шереметьево» с 1:00 до 5:30 мск. По данным пресс-службы, пассажиры смогут забронировать билеты на другие рейсы взамен билетов на отложенные.