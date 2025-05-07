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«Аэрофлот» вернет деньги пассажирам отмененных 6 и 7 мая рейсов

Ведомости

«Аэрофлот» готов вернуть деньги пассажирам рейсов, отмененных 6 и 7 мая. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Пассажирам отмененных рейсов “Аэрофлота” и авиакомпании “Россия”, выполняемых под кодом SU, будет оформлен вынужденный возврат денежных средств», – говорится в сообщении.

Оформившим билеты на сайте или в офисах «Аэрофлота» возврат будет произведен автоматически в течение дня. Пассажирам, оформившим билеты в агентствах, необходимо обратиться за возвратом по месту приобретения.

Пассажиры могут приобрести билет на новую дату с сохранением класса обслуживания, тарифа и маршрута в течение трех дней от времени вылета отмененного рейса. Вылет по новому билету должен состояться в пределах семи дней от даты отмененного рейса.

Авиакомпания может перебронировать перевозку на ближайшие доступные рейсы для трансферных пассажиров, которые уже начали следовать по маршруту, путешественников с субсидированными билетами и билетами, оформленными в рамках ежегодной акции для ветеранов Великой Отечественной войны.

Массовые проблемы с приемом и выпуском самолетов из аэропортов России начались с 6 мая. На Россию совершается непрерывная атака украинских дронов. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что ограничения повлияли на вылеты по меньшей мере 350 рейсов и на планы не менее 60 000 пассажиров.

«Аэрофлот» отменил 52 рейса из Москвы и еще 54 рейса в направлении столицы. Утром 7 мая авиакомпания сообщила, что самолеты были направлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет из-за ограничений в «Шереметьево» с 1:00 до 5:30 мск. По данным пресс-службы, пассажиры смогут забронировать билеты на другие рейсы взамен билетов на отложенные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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