ВЭБ направил 7 млрд рублей на завод поездов для ВСМ «Москва – Санкт-Петербург»
ВЭБ.РФ выделил первые 7 млрд руб. на строительство завода по производству высокоскоростных поездов для железнодорожной магистрали ВСМ «Москва – Санкт-Петербург». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
«Первые средства в размере порядка 7 млрд руб. направлены на финансирование договора генерального подряда», – пояснили в ВЭБ.РФ.
До этого наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил участие госкорпорации в проекте на сумму до 33,915 млрд руб. Срок финансирования составит до 14,5 г. Проект реализуется АО «Уральские локомотивы», а его общий бюджет оценивается в 43 млрд руб. Кредит предоставляется на специальных условиях в рамках механизма «Кластерная инвестиционная платформа».
Завод серийного производства высокоскоростных электропоездов строится на площадке предприятия «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Общая площадь комплекса составит 60 000 кв. м.
Поезда будут развивать максимальную скорость до 400 км/ч. Согласно планам, пассажирские перевозки по маршруту Москва – Санкт-Петербург начнутся весной 2028 г. Время в пути между городами сократится до 2 ч 15 мин. Проект предусматривает поставку 43 высокоскоростных составов.
27 марта сообщалось, что строительство ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» начнут в середине 2025 г. Об этом рассказывал глава Минтранса РФ Роман Старовойт. Министр уточнял, что необходимые финансовые документы уже подписаны.