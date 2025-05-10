До этого наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил участие госкорпорации в проекте на сумму до 33,915 млрд руб. Срок финансирования составит до 14,5 г. Проект реализуется АО «Уральские локомотивы», а его общий бюджет оценивается в 43 млрд руб. Кредит предоставляется на специальных условиях в рамках механизма «Кластерная инвестиционная платформа».