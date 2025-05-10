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ВЭБ направил 7 млрд рублей на завод поездов для ВСМ «Москва – Санкт-Петербург»

Ведомости

ВЭБ.РФ выделил первые 7 млрд руб. на строительство завода по производству высокоскоростных поездов для железнодорожной магистрали ВСМ «Москва – Санкт-Петербург». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Первые средства в размере порядка 7 млрд руб. направлены на финансирование договора генерального подряда», – пояснили в ВЭБ.РФ.

До этого наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил участие госкорпорации в проекте на сумму до 33,915 млрд руб. Срок финансирования составит до 14,5 г. Проект реализуется АО «Уральские локомотивы», а его общий бюджет оценивается в 43 млрд руб. Кредит предоставляется на специальных условиях в рамках механизма «Кластерная инвестиционная платформа».

Завод серийного производства высокоскоростных электропоездов строится на площадке предприятия «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Общая площадь комплекса составит 60 000 кв. м.

Поезда будут развивать максимальную скорость до 400 км/ч. Согласно планам, пассажирские перевозки по маршруту Москва – Санкт-Петербург начнутся весной 2028 г. Время в пути между городами сократится до 2 ч 15 мин. Проект предусматривает поставку 43 высокоскоростных составов.

27 марта сообщалось, что строительство ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» начнут в середине 2025 г. Об этом рассказывал глава Минтранса РФ Роман Старовойт. Министр уточнял, что необходимые финансовые документы уже подписаны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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